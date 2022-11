A FAZENDA: Formação de Roça falsa acontece nesta terça (29) em A Fazenda – A Fazenda 14

Na noite desta terça (29) tem novidade em A Fazenda com a formação de uma Roça falsa! Toda a dinâmica acontecerá normalmente, com a indicação da Fazendeira Bia, além dos votos da sede, da puxada da baia, resta um e do uso dos poderes do Lampião. Os peões nem vão desconfiar de que tudo será em vão!

No programa da próxima quarta-feira (30), acontecerá, ao vivo, a Prova do Fazendeiro com três peões na disputa, seguindo as mesmas regras. O vetado do desafio será enviado diretamente para a “falsa” Roça da semana. Em seguida, Adriane Galisteu irá abrir a votação e o público vai poder decidir quem vai ser “eliminado”, ou seja, quem é que vai passar uns dias desfrutando do Rancho.

Já na quinta-feira (1°), o mais votado pelo telespectador não vai para casa e seguirá direto para o Rancho do Fazendeiro, um espaço isolado da sede, mas também localizado em Itapecerica da Serra.

No dia seguinte, sexta-feira (2), esse participante ganha o direito de convidar outros dois peões para passar um tempo com ele no local. Juntos, não vai faltar surpresa, fofoca e mais: eles poderão ver imagens do que estará rolando com os outros confinados na casa.



No final da tarde, somente os convidados vão voltar para a sede sem poder falar nada para os outros. Se alguma informação vazar, os três serão penalizados com uma formação de Roça relâmpago entre eles.

Então, no sábado (3), finalmente, o falso roceiro vai sair do rancho e invadir a sede para surpresa geral da galera!

A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli.