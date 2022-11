A FAZENDA: Grupo A ou B? Entenda as expectativas dos peões para a reta final de A Fazenda – A Fazenda

Após a surpresa da eliminação dupla na noite de quinta-feira (10), A Fazenda 14 chegou ao top 10. Alex e Deborah deixaram o reality rural com, respectivamente, 11,00% e 23,19% dos votos. Agora, os peões que permanecem no jogo, começam a perceber que o cerco está se fechando.



Depois de ter sido escolhida pelo público para permanecer no jogo, Ruivinha foi conversar com os amigos. No quarto, a peoa contou sobre o discurso de Galisteu e comentou como estavam Alex e Deborah na hora do resultado. Em seguida, ela disse acreditar que a amiga não foi realmente eliminada e que ainda vai voltar para a sede.



Mais tarde, Babi caiu no choro. Ela alegou estar com medo já que todos os jogadores com quem ela já teve ou tem embate acabam voltando para o jogo. A atriz foi consolada por Iran, Kerline e Ruivinha.



O Grupo B acredita que o cerco está se fechando. Babi comentou que as possibilidades de voto estão afunilando. Ela e Ruivinha estão preocupadas com o momento em que terão que votar entre os aliados, mas Iran acalmou as amigas, pontuando que ainda há outras opções entre o grupo rival.







Na manhã desta sexta (11), Moranguinho reclamou com o Grupo A da homenagem que os adversários mantêm no quarto, na cama ao lado da sua, com roupas e objetos pessoais dos eliminados. Ela disse que ainda vai arrumar confusão com eles, Irritada, a peoa e Deolane disseram que iriam retirar o que chamaram de “memorial”.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.