A FAZENDA: Kerline Cardoso é eliminada de A Fazenda 14 com 23,18% dos votos – A Fazenda 14

Fim de jogo para Kerline Cardoso! A peoa foi a décima primeira eliminada de A Fazenda 14 no programa ao vivo desta quinta-feira (24), com 23,18% dos votos. A influenciadora perdeu a disputa pela preferência do público para Bárbara Borges e Moranguinho em uma votação realizada no R7.com.



A formação da nona Roça ocorreu na última terça-feira (22). A Fazendeira Deolane indicou Babi direto para o primeiro banco.



Com cinco votos, Moranguinho foi a peoa mais votada da sede e ocupou o segundo banquinho.



Em seguida, Bia abriu o Poder da Chama Preta, dado por Pétala, e ganhou o direito de imunizar um peão da puxada da Baia, que não fosse ela. A participante escolheu poupar André e, assim, Moranguinho puxou Kerline.



No Resta Um, André salvou Pétala e Bia acabou indo para o último banquinho. Sem titubear, ela vetou Kerline da Prova do Fazendeiro. Para encerrar a formação da Roça, Pétala abriu o Poder da Chama Verde e, ao ficar com os R$ 10 mil, causou uma punição para a sede.



Kerline aproveitou sua passagem e deixou seu nome no programa! Ela fez e desfez casal, ganhou prova, tretou com rivais, foi para a Baia, cuidou de vários bichinhos e criou laços fortes de amizade.



Desde o primeiro dia de confinamento, Kerline contou com a parceria de Tati, Alex, Ingrid e Ruivinha. O quinteto se chamava “Clube das Winx” e se fortaleceu quando virou Grupo B, com a entrada de Babi, Deborah, Iran e Shayan.



Com Shayan, ela protagonizou o segundo beijo da temporada e já formaram um casal, muito incentivados por Deborah e Ruivinha. Entre idas e vindas, além das inúmeras, DRs, o casal vivia de chamego na Casa da Árvore e criou uma amizade além do romance.



Mas nem tudo foi só amor! Kerline se envolveu em uma treta logo na primeira semana de jogo após se incomodar com uma fofoca repassada por Bruno. Ela ficou brava e chamou o peão de fofoqueiro e chacota, causando uma confusão grande.



Kerline também foi uma das grandes rivais de Deolane no jogo. Tudo começou quando a influenciadora criticou o comportamento do Grupo A no momento em que Tiago pensou em desistir do jogo e confrontou a adovgada. A briga foi tensa, com troca de xingamentos e amigos segurando as peoas. Depois desse embate, as duas continuaram trocando farpas por todo o programa.



Quando Pétala acusou Shay de ser um “homem safado”, Kerline saiu em defesa dele e acabou protagonizando algumas tretas. O episódio mais marcante foi quando a empresária vai até a cama do casal durante discussão e leva um “saí, cachorro!” da influenciadora.



Um grande momento na trajetória de Kerline foi quando ela ganhou uma Prova de Fogo, que lhe rendeu poder de imunidade na sexta formação de Roça. Ao dar o Poder da Chama Verde para Pétala, ela colocou a peoa direto na Roça.



Após se livrar de muitas Roças, Kerline sentou no temido banquinho. Vetada da Prova do Fazendeiro, ela caiu direto na berlinda e se despediu do reality rural. Como será que o Grupo B ficará com a perda de mais um aliado?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo, nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.