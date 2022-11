A FAZENDA: Lucas Santos é eliminado de A Fazenda 14 com 15,39% dos votos – A Fazenda

Fim de jogo para Lucas Santos! O peão foi o sétimo eliminado de A Fazenda 14 no programa ao vivo desta quinta-feira (3), com 15,39% dos votos. O ator perdeu a disputa pela preferência do público para Deolane Bezerra e Iran Malfitano, em uma votação realizada no R7.com.



A formação da Roça ocorreu na última terça-feira (1º). O Fazendeiro Pelé Milflows indicou Bia direto para o primeiro banco da Roça.



Com o Poder da Chama Vermelha, Deborah, vencedora da Prova de Fogo, anulou os votos de Deolane e Pétala em Kerline. Já o Poder da Chama Amarela, deu peso dois ao voto de Babi em Deolane. Assim, com sete votos, a advogada acabou sendo a peoa mais votada e ocupou o segundo banco.



Na puxada da Baia, Deolane escolheu colocar Iran na berlinda. Nesta semana, não houve Resta Um e o quarto roceiro foi definido por meio de uma dinâmica especial. Lucas terminou com a ficha branca e caiu na Roça. Moranguinho, por ter pego a ficha roxa, vetou Iran da Prova do Fazendeiro.



Fazendeiro por duas vezes, Lucas Santos viveu intensamente o reality rural e não fugiu dos conflitos ao longo da competição.



Desde o início de sua trajetória rural, Lucas demonstrou que estava disposto a tudo para deixar sua marca no programa! Ele foi o primeiro Fazendeiro da temporada e logo no começo do jogo ganhou um carro em uma atividade. O ator também ficará na história do programa, como o primeiro a inaugurar o espaço VIP, o Rancho do Fazendeiro.



Ao longo da competição, Lucas fez parte do Grupo A, também conhecido como Deolândia, por reunir aliados de Deolane Bezerra: Bia, Pétala, Tiago, Vini, entre outros.



Seu primeiro grande desafeto foi Deborah, de quem Lucas não escondeu todo o desagrado que sentia. Ele chegou a indicar a atriz direto ao banquinho da Roça, mas ela foi salva pelo público e a rivalidade entre os dois só aumentou, com direito a diversos embates.



Uma de suas tretas mais icônicas, que depois acabou virando uma confusão generalizada, foi com Pelé Milflows. Os peões se desentenderam feio e não demorou para que os aliados de cada um entrassem na briga e defendessem os seus parceiros de jogo.



Kerline também foi um desafeto declarado de Lucas. Eles trocaram farpas, acusações e ofensas diversas vezes. A peoa acusou Lucas de tê-la chamado de “cachorra” e o peão se defendeu dizendo que ela que havia concluído isso sozinha, pois a “carapuça serviu”. Os dois até tentaram conversar e colocar os pingos nos “is”, mas o clima ameno durou pouco.



Uma polêmica aconteceu durante a delegação de tarefas do seu segundo mandato como Fazendeiro. Após fazer uma brincadeira, Lucas foi acusado de humilhar Ruivinha de Marte, que chegou a chorar após a situação.



Lucas sentou no banquinho novamente após a dinâmica especial, mas, desta vez, sem ganhar o chapéu do Fazendeiro, caiu na Roça e deu adeus ao reality rural. Como ficará o Grupo A sem mais um importante integrante?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.