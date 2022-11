A FAZENDA: “Nunca precisei ficar babando ovo de ninguém”, desabafa Ruivinha de Marte – A Fazenda

Especialista em paródias musicais e cheia de bom-humor, Ruivinha de Marte aproveitou o momento para esclarecer polêmicas de A Fazenda 14 e defender o Grupo B durante a Live do Eliminado desta sexta-feira (18).



A décima eliminada do reality rural da Record TV chegou soltando o verbo. “Nunca quis passar para o Grupo A, não concordo com as atitudes deles. Mas sou uma pessoa flexível”, comentou a peoa, que teve momentos de boa convivência com os rivais.



Questionada por Selfie sobre os conflitos com Deolane, ela explicou que tinha dúvidas sobre o comportamento da advogada, pois ouvia as impressões negativas do Grupo B, mas queria formar a própria opinião. Por esse motivo, Ruivinha disse foi atrás da peoa para uma conversa sincera e depois do papo percebeu que Deolane agia de forma diferente do que falava.



E como não poderia faltar fogo no feno, ela fez questão de desmentir Lucas Santos, que chegou a apontar que ela teria ido atrás de Deolane antes de começar o reality. “Jamais corri atrás dela. Eu cresci sozinha, sei da minha traetória e nunca precisei ficar babando ovo de ninguém para consquistar nada”, desabafou.



A peoa também revelou para Selfie que ficou desconfortável em ter que explicar a suposta procura por Deolane para traçar uma estratégia antes de entrar em A Fazenda. “Eu não sou uma pessoa estrategista. Se eu quisesse fazer estratégia, teria ficado no Grupo A, e não no Grupo B”, enfatizou.





Desconfianças



Ruivinha revelou que sempre fugiu de grandes tretas e atritos no reality para não se desgastar. Apesar disso, dentro do próprio Grupo B ela teve alguns conflitos com os colegas de confinamento e até ficou em dúvida sobre as reais intenções dos peões.



Deborah Albuquerque foi uma das pessoas com quem a digital influencer teve algumas desavenças. Ela revelou que a atriz citava muito Deolane e que a repetição de alguns assuntos dificultavam a convivência. “Nós estávamos ficando saturados e eu tive vários atritos com ela”, apontou.



Ao ler um tweet que alertava a peoa sobre a Deborah, ela demonstrou preocupação: “Será que vai se confirmar o que eu estava sentido, de que ela era um personagem lá dentro?”.



Thomaz Costa também foi outro peão que Ruivinha apontou como causador de conflitos no Grupo B. “Nós fomos trouxas de acreditar que ele tinha mudado. Ele fez o inferno no Grupo B”, revelou.





Amizades futuras



A digital influencer também contou para Lucas Selfie que pretende estreitar laços com os aliados após A Fazenda. Ela citou que as amizades com Kerline e Ingrid foram fundamentais para que se se mantivesse firme no reality, e que ambas despertavam o lado bom da peoa.



Questionada por Selfie sobre quem que precisa acordar para o jogo, ela sugeriu a Pelé Milflows se posicionar melhor, e na sequência declarou Babi como uma forte candidata a levar o prêmio.



Ruivinha também deu um show durante o Selfie Teste e soltou a voz com músicas de Beyonce, Shakira e Britney Spears. A peoa se divertiu e impressionou com o vozerão!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h.