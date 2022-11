Na disputa desta semana, os peões precisaram escrever “Prova de Fogo” equilibrando letras em uma vaquinha meio bamba. Detalhe: as letras estavam escondidas numa piscina de areia. Iran cumpriu o desafio no menor tempo e garantiu o Lampião do Poder pela quarta vez na temporada!



