A FAZENDA: Peões disputam Lampião do Poder em prova que exige agilidade e orientação nesta segunda (7) – A Fazenda 14

A Fazenda desta segunda-feira (7) exibe mais uma Prova de Fogo da temporada, a partir das 22h30. No desafio, cada peão que disputar o Lampião vai ter que guiar seu respectivo ajudante, que estará vendado e conectado por uma corda. Um trabalho que exigirá agilidade, mas também orientação e muita sintonia entre os pares.

Os participantes devem guiar a sua dupla de acordo com a imagem que aparece no telão. Quem formar a imagem com a corda primeiro levanta as mãos e cumpre a missão. Caso os peões formem a imagem errada, a rodada continua até a formação da ilustração correta. Vence a prova o peão que conquistar o maior número de pontos.

E o programa ainda mostra uma atividade de apontamento que já gerou discórdia entre os peões. O objetivo é “abrir a porteira” para quem eles querem ver fora de A Fazenda 14. Cada competidor deve indicar um peão e ainda justificar sua decisão.



O escolhido se posiciona na “porteira” instalada no cenário e faz sua defesa no jogo. A atividade termina depois que todos os peões já tiverem feito seus apontamentos.







A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli.