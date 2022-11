A FAZENDA: Polêmicas e tretas: relembre a trajetória de Lucas Santos em A Fazenda – Fotos

Fim de jogo! Lucas Santos é o sétimo eliminado de A Fazenda 14 e deu adeus ao sonho rural! Ele deixou a competição nesta quinta (3) com apenas % dos votos, após perder a preferência do público para Iran Malfitano e Deolane Bezerra. Relembre a passagem de Lucas pelo programa!

Desde o início de sua trajetória rural, Lucas demonstrou que estava disposto a tudo para deixar sua marca no programa! Ele foi o primeiro Fazendeiro da temporada 14 e logo na primeira semana ganhou um carro em uma das atividades do reality

Lucas também marcou o seu nome na história de A Fazenda sendo o primeiro dono do chapéu mais desejado a usufruir do Rancho do Fazendeiro. Na ocasião, eles escolheu Deolane, Pétala e Moranguinho para curtirem o espaço VIP ao seu lado

Reprodução/Record TV