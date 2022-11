A FAZENDA: Quem está na mira dos peões na oitava formação de Roça em A Fazenda 14? – A Fazenda 14

A clara divisão de grupos na sede ajuda a movimentar o jogo e desenhar os possíveis alvos na formação da oitava Roça de A Fazenda 14. Ao contrário da semana passada, a Deolândia detém o Poder do Lampião e a indicação da Fazendeira para jogar com mais segurança. Apesar disso, o Grupo B possui maior número de votos.



Inicialmente, Moranguinho era o voto principal dos integrantes do time rival. Mas, em conversa regada a bolo e fogueira, Iran colocou a dúvida na cabeça dos amigos: “A gente enxerga aqui de dentro que a Morango possa ser uma rachadura viável pra gente agora, só que eu estou tentando ter a cabeça de público”, confabulou o ator. Dessa forma, a indicação pairou entre a dançarina e Pétala.



Sobre o peão puxado da Baia, Deborah foi categórica e citou Deolane. Já Kerline pensa diferente e prefere levar André para a berlinda: “A pessoa até hoje não recebeu um voto”, disse, inconformada, apesar de não ter nenhum embate com o cantor.



Do outro lado da sede, o Grupo A foca em colocar dois peões adversários na Roça: “Daqui a pouco sobra só um do nosso”, reclamou a advogada sobre as últimas eliminações. Apesar de não deixarem o voto claro nessa semana, Deolane teve brigas com Babi e Iran, possíveis alvos da Doutora. Bia também não citou sua indicação, mas Pelé já imagina que a dançarina vai querer dar o troco pelo voto na semana passada.



Enquanto a mira do Grupo B está entre Pétala e Moranguinho, a Deolândia deve mexer completamente no jogo, tanto com o Poder do Lampião, quanto com as indicações da Fazendeira e aliados. A oitava formação da Roça vai pegar fogo!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.