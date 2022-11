A FAZENDA: Racha no Grupo A? Climão entre aliadas toma conta de A Fazenda  – A Fazenda

Climão no Grupo A! O quarteto parece estar rachando após revelações em dinâmica que vai ao ar no programa desta segunda (28). E como o público de A Fazenda 14 adora um fogo no feno, pode se acomodar porque lá vem spoiler!



O pé de entrevero nasceu durante a dinâmica “Mini Bio” do quadro Última Chance, a qual os peões deveriam colocar frases nas biografias dos outros participantes. Durante a atividade, Bia e Pelé travaram uma discussão acalorada após trocarem plaquinhas provocativas no jogo.



Em certo momento, o peão questionou se a dançarina sabia o que era vitrola, por estar falando muito. Nesse momento, Pétala acusou o rapper de mansplaining. O termo se refere aos comentários ou explicações imprecisos e simplistas direcionados as mulheres, e normalmente feitos por homens. A discussão acabou rapidamente, mas rendeu assunto para a atividade seguinte.



Durante realização de outra dinâmica, que vai ao ar no programa desta segunda (28), Deolane pareceu “defender” o rapper, na opinião de Bia e Pétala. E a dupla repercutiu o momento em conversa na varanda: “Acho que a Deo passa muito pano para o Pelé“, desabafou Bia. Mas Moranguinho também estava no bate-papo e mudou o assunto focando nas atitudes de Babi. Em seguida, Deolane chegou para a conversa.



Pétala confrontou a amiga, que assumiu a defesa de Pelé: “Ele nunca veio caçar confusão“, disse. A advogada também argumentou que mudou diversas vezes de opinião sobre ele, e não via mais “maldade” no olhar dele. Moranguinho concordou com as falas da aliada, que continuou: “Você fica mais com a Bia o programa inteiro, às vezes acho que se afasta um pouco de tanto o povo falar que é minha sombra”, falou para Pétala.



A advogada estava afiada na conversa e também repreendeu Pétala por acusar o rapper de fazer mansplaining: “O menosprezo e o subestimar é diferente do que você militou“, disse. E Moranguinho ainda falou que Bia sabe se defender, e não precisa de alguém para isso. Pétala ficou chateada ao ouvir das amigas que ‘militou errado’: “Beleza, não precisa ficar jogando na cara”, criticou.



As peoas iniciaram um pequeno bate-boca, discordando das falas umas das outras, mas logo cessou. Bia e Pétala foram para o sofá e repercutiram o assunto: “A Deo falou na dinâmica que eu não sou prioridade“, disse Pétala, se preocupando com o Resta Um.



Apesar de levarem na brincadeira, as peoas se mostraram chateadas com falas da advogada durante a atividade, e acharam que Deolane “voltou atrás” do que achava sobre Pelé: “Divisão do Grupo A”, zombou a empresária.

Ela chegou a dizer que ‘militou errado‘ para proteger Bia das falas do rapper. A dançarina acalmou a amiga e deu como exemplo Babi, falando que se fosse ao contrário, com a dupla ‘passando pano’ para a atriz, Deolane ficaria irada.



Por essa ninguém esperava, será que o racha no Grupo A vai realmente acontecer? Para saber tudo o que rolou na dinâmica, você não pode perder o programa desta segunda (28)!



Confira um trecho da conversa entre Bia e Pétala:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.