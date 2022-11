A FAZENDA: Relembre 60 dias de puro fogo no feno em A Fazenda 14! – Fotos

Superando todas as expectativas, A Fazenda 14 completa mais um mês de puro entretenimento rural! E para comemorar essa marca, que tal relembrar os momentos icônicos que rolaram durante os últimos trinta dias? Teve muita treta, dinâmicas, primeira Fazendeira, e até expulsões e Roça quíntupla. Confira! VEJA TAMBÉM: saiba tudo o que rolou no primeiro mês de A Fazenda Reprodução/Record TV

Uma das delegações que mais causaram alvoroço dentro e fora do programa foi do Fazendeiro Lucas! O ator debochou de Ruivinha de Marte na frente dos outros peões e colocou a peoa para cuidar da vaca, animal considerado o mais difícil do reality rural. Ele chegou a perguntar quem a cantora queria como parceiro de tarefa, mas zombou da escolha dela indicando Deborah. Ruivinha ficou muito abalada e a cena repercutiu. Ao cair em sua primeira Roça, Lucas foi eliminado com a até então menor porcentagem da temporada: 15,39% dos votos Reprodução/Record TV

Deu ruim para Shayan e Tiago! O segundo mês de confinamento foi marcado pela expulsão dos dois peões. Após análise criteriosa de uma discussão feia entre eles, a direção decidiu retirar Tiago e Shay da competição, pois eles colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros moradores da sede. Fogo no Feno! Reprodução/Record TV

A Fazenda 14 teve um reinado feminino logo no início desse segundo mês! Bia Miranda conquistou esse título em prova que exigiu boa mira contra Babi e Tati. O fato foi muito comemorado por seus aliados do Grupo A.

Não contente em ser a primeira mulher a usar o chapéu mais desejado da sede, Bia se tornou Fazendeira pela segunda vez, semanas depois, em disputa com Lucas e Deolane. A dançarina, por enquanto, é a única mulher a usar a coroa rural na temporada Reprodução/Record TV

O segundo mês do reality rural também foi marcado pela virada do Grupo B, que teve início com a vitória de Kerline na Prova de Fogo. Em seguida, os aliados conseguiram colocar Deolane na Roça, como planejado entre eles. Dando continuidade à volta por cima, Pelé conquistou a coroa caipira, se tornando o Fazendeiro! Babi, Pétala e Vini foram para a berlinda na sexta Roça do jogo. O cinematografista foi eliminado com 21,14% dos votos, pela escolha do público. Fechando as vitórias do grupo, Deborah ainda conquistou o Lampião Reprodução/Record TV

Também teve fogo no feno na Dinâmica do Baralho! A atividade consistia em cada peão escolher outros três para vestirem as cartas de Rei, indicada para aqueles que têm o rei na barriga; Coringa, elegendo o peão oportunista, aquele que sempre quer levar vantagem; e a Carta fora do baralho, aquele que nem conta mais para o jogo. Teve treta entre Deolane e Grupo B, troca de farpas de Pétala e Iran, e sobrou até para André. O cantor foi escolhido como carta fora do baralho pelo amigo Iran, e chorou ao ouvir a advogada dizer que ele é um querido, mas não é sua prioridade Reprodução/Record TV

Para provar que o jogo não é feito somente de confusão e gritaria, Deborah e Pelé arrancaram bastante risadas dos fazendlovers, protagonizando um dos momentos mais divertidos do Grupo B! O rapper comentou que estava com muita vontade de comer o bolo feito

pelo Grupo A, em comemoração ao aniversário de Deolane. Apoiando o

amigo, e também com vontade, Deborah propôs um plano para provarem o

doce. Animadas com a ideia, Kerline e Babi acompanharam os dois e, escondidos, a dupla comeu o bolo de aniversário da rival! Reprodução/PlayPlus

Outro momento icônico foi a “guerra de comida”! Assim que a reposição de alimentos foi feita, rolou um ataque à despensa da sede! Teve a guerra da bolachinha e a disputa de Deborah e Deolane para

ver quem pegava mais guloseimas. Tudo começou quando a advogada escondeu várias bolachas no bolso da blusa e deixou apenas algumas para os demais participantes. Para se vingar, Deborah acordou de madrugada e escondeu duas latas de leite condensado em seu roupão e, mais tarde, repetiu o feito, desta vez deixando em um vaso de planta. O esconde-esconde rendeu por várias horas! Após um tempo, Deolane percebeu que as latas haviam sumido e afirmou que iria esconder o restante Reprodução/Record TV