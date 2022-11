A FAZENDA: Roça falsa: peões planejam votos e estratégias sem saber da surpresa – A Fazenda

Você está vivendo ou apenas contando os dias para a Roça falsa de A Fazenda 14? Enquanto o público aguarda ansioso, os peões traçam estratégias para a formação da próxima berlinda sem nem imaginar o que está por vir. A certeza é de que a nova dinâmica vai movimentar a sede, mas enquanto ela não chega, que tal saber o que os participantes planejam para a berlinda?



A Fazendeira Bia deixou clara sua indicação em Pelé. Além dos embates corriqueiros nas últimas semanas, a dançarina confidenciou para Pétala que vai votar no rapper: “Estamos na reta final, e eu vou indicar o Pelé”, falou incisiva, citando que o peão só briga com ela nas dinâmicas do programa Hora do Faro.



Do outro lado, André e Iran especulavam sobre os próximos Poderes do Lampião: “Trocar a Roça pela Baia? Ia ser incrível“, disse o ator. Eles passaram um bom tempo conversando sobre possibilidades de estratégia para o dono do Lampião.



Mas foi em bate-papo na Casa da Árvore que as decisões foram tomadas. André tomou a dianteira do assunto e disse para Babi, Iran e Pelé: “Na minha concepção, o elo mais fraco ainda é a Morango“, disse incentivando os amigos a votarem na dançarina. Pelé achou melhor trocarem o foco dos votos, pois a peoa acabou de voltar da berlinda. Porém, a atriz e o cantor opinaram que ir para muitas Roças pode enfraquecer o participante.



Por enquanto, Deolane, Moranguinho e Pétala ainda não traçaram um alvo para a Roça. Durante pasagem pelo Rancho do Fazendeiro, as peoas mostraram interesse em colocar um dos três homens, porém, nada foi decidido.



A maioria das indicações da sede se concentram com o Grupo B e André, além do Lampião que foi conquistado por Iran. Resta saber o resultado da enquete do Poder da Chama e acompanhar os próximos passos do jogo!



Confira o vídeo em que Bia afirma que indicará Pelé na Roça:





Roça falsa





Galisteu apareceu no PlayPlus para explicar como será a dinâmica. Tudo vai ocorrer normalmente, com formação de Roça, Prova do Fazendeiro e noite de berlinda. Desta vez, o público vota em quem ele quer que vença a Roça falsa e vá para o Rancho do Fazendeiro.



O vencedor vai poder escolher dois peões para se encontrarem com ele no espaço VIP sexta-feira (2): “Lá eles vão fofocar bastante, vão ver algumas imagens da sede e no final da tarde os dois convidados vão voltar para a sede sem poder falar nada sobre para os outros sobre o que eles descobriram”, disse a apresentadora.



Caso eles não consigam guardar segredo, os três vão ser penalizados com uma Roça relâmpago entre eles. No sábado, o peão vai invadir a sede de surpresa, e o resto todo mundo já sabe: fogo no feno!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.