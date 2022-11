A FAZENDA: Ruivinha de Marte é eliminada de A Fazenda 14 com 24,58% dos votos – A Fazenda

Fim de jogo para Ruivinha de Marte! A peoa foi a décima eliminada de A Fazenda 14 no programa ao vivo desta quinta-feira (17), com 24,58% dos votos. A influenciadora perdeu a disputa pela preferência do público para André Marinho e Bia Miranda, em uma votação realizada no R7.com.



A formação da nona Roça da temporada aconteceu na terça-feira (15). A Fazendeira Babi colocou Deolane direto na Roça. Iran, vencedor da Prova de Fogo, abriu o Poder da Chama Amarela e garantiu imunidade na votação.



Ruivinha de Marte foi a peoa mais votada da sede, com cinco votos, e ocupou o segundo banquinho. Em seguida, ela puxou Pétala da Baia.



Porém, com o Poder da Chama Vermelha, Pelé Milflows ganhou o direito de trocar o terceiro roceiro e escolheu colocar Bia no lugar de Pétala. A peoa iniciou o Resta Um e, após uma grande discussão, André acabou sobrando. Revoltado com o Grupo A, o cantor resolveu vetar Bia da Prova do Fazendeiro.



Dona de um carisma fora da curva, a influenciadora marcou o reality rural cantando hits, criando paródias, divertindo os amigos e, claro, chorando litros de lágrimas.



Ruivinha sofreu e chorou bastante desde os primeiros dias do programa. Na semana de estreia, a peoa não segurou as lágrimas: “Eu nunca me senti tão inútil em toda a minha vida”, desabafou.



Logo que entrou na sede, a peoa colou em Tati, Ingrid, Alex e Kerline. Com o tempo, foi chegando mais gente no time, e eles passaram a formar o Grupo B, com Babi, Deborah, Iran e Shayan. Com eles, ela se divertiu muito e soltou a voz com grandes sucessos e paródias improvisadas com Pelé Milflows.



Mas a aparência sensível se mostrou afrontosa em briga com Deolane. A advogada alfinetou Ruivinha por conta da aproximação com Deborah, e ela não deixou barato. Chamou a peoa de barraqueira e soberba: “Já ganhou A Fazenda, amor? Já ganhou?”, disse encarando Deolane.



Outro embate da cantora foi com Lucas, após o peão dizer na Dinâmica do Rançômetro que a cantora não fazia nada na sede. Depois do ocorrido, os dois viraram rivais e não esconderam o ranço um pelo outro. Na segunda delegação de Fazendeiro, Lucas decidiu provocar Ruivinha durante a divisão de tarefas, fazendo com que ela caísse no choro após a reunião.



Na última semana, Ruivinha de Marte foi salva pelo público na Roça quádrupla. Porém, desta vez, após perder a Prova do Fazendeiro para Deolane, ela caiu na berlinda de novo e se tornou a décima eliminada de A Fazenda. Como será que o Grupo B reagirá à sua saída?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.