A FAZENDA: Sequência de perdas abala Grupo B e “memorial” ganha lembrança – A Fazenda

Uma sequência pesada de eliminações desfalcou o Grupo B em A Fazenda 14. Primeiro, a perda de Alex e Deborah em uma só tacada, na semana seguinte, foi a vez de Ruivinha de Marte deixar o jogo e, agora, Kerline deu adeus ao sonho rural. Do outro lado da trincheira, o Grupo A colhe louros com seguidas vitórias em provas.



Os peões sabem que Roças com dois aliados de um mesmo grupo tendem a resultar em eliminação de um dos amigos. Mas, a pontinha de esperança sempre existe! Durante bate-papo na Casa da Árvore, Kerline demonstrou que acreditava na possibilidade de mudar as estatísticas das eliminações e permanecer no jogo: “Está na mão do Brasil”, disse Iran.



Porém, a tal mudança na estatística não rolou, e a influenciadora foi eliminada com 23,18% dos votos. O Grupo B ficou bastante abalado e Babi lamentou ter ido à Roça junto com Kerline: “Fomos nós duas, e uma acaba sempre se prejudicando“, falou. Iran disse para a amiga não deixar o peso da eliminação atrapalhar seu desempenho no reality.



A Atriz chorou muito com a saída da amiga: “A melhor das irmãs”, citou. Já Pelé, deu risada ao ver que Kerline deixou seu perfume para o “memorial” do grupo, na cama onde deixam os pertences de quem foi eliminado: “Ela deixou a essência dela aqui“, disse mostrando aos amigos.



Apesar da perda, André ficou o tempo todo ao lado do trio restante, e tem se mostrado propenso a caminhar junto aos amigos. Dessa forma, a sede permanece dividida entre dois times, com quatro peões de cada lado.



Na sala, Moranguinho estava eufórica com sua permanência e contou sobre o discurso de Galisteu: “Eu brigo e sou leal pelos meus, mas que eu precisava saber se os meus também são leais por mim“, citou. Será que foi uma indireta para as amigas?



Muita coisa aconteceu nos últimos dias, mas para balançar de vez o jogo, uma Roça falsa chega na próxima semana. Quem será o “eliminado” que vai surpreender os rivais e colocar ainda mais fogo no feno no reality?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h.