A FAZENDA: Veja como foi a vitória de Deolane na Prova do Fazendeiro – Fotos

Na disputa pela coroa caipira desta semana, André, Deolane e Ruivinha batalharam pelo título de Fazendeiro, e quem se deu melhor foi a peoa do Grupo A! A dinâmica exigiu boa memória e agilidade dos competidores de A Fazenda 14 . Confira o que rolou!

André, Deolane e Ruivinha disputaram a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (16). Além do título de Fazendeira ou Fazendeiro da semana, quem ganha se livra dos temidos banquinhos da berlinda e tem imunidade na próxima Roça. A atividade foi realizada em duas rodadas . Em cada uma, Adriane Galisteu mostrava cinco produtos que apareciam em quatro categorias por vez: churrasco, refeições, café da manhã e praticidades

Os peões precisavam memorizar os cinco alimentos mostrados. Em seguida, Galisteu sorteava o número do produto que cada jogador deveria buscar. Eles tinham que procurar pelo campo de prova e colocar no carrinho. Depois, guardar no lugar estipulado e bater o sino

Reprodução/Record TV