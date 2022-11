A FAZENDA: Veja quem são os peões que estão no top 10 de A Fazenda – Fotos

Aguenta coração! A Fazenda 14 está se afunilando a cada dia que passa e o número de peões só diminui. Marcado por uma série de tretas, punições e amizades, o reality rural vai definir quais serão os participantes que vão se manter firmes e fortes até a grande final. Enquanto esse momento lendário não chega, que tal conferir quem está no top 10 desta edição calorosa? Saiba mais! Reprodução/Record TV

Desde o início, André Marinho se manteve muito observador e sua trajetória em A Fazenda 14 não foi diferente! Apesar de seus amigos de longa data estarem no grupo rival, ele se aliou ao Grupo A. Até o momento, o ator não teve tretas com os demais peões, pelo contrário, tenta sempre aconselhá-los. E vale lembrar que ele ainda não foi para a Roça! Antonio Chahestian/ Record TV

A trajetória e Bárbara Borges é marcada por diversas tretas, principalmente, com Deolane. A peoa não se manteve calada diante dos afrontes do grupo rival e se uniu ao time B. Pela primeira vez, ela conquistou o chapéu de Fazendeira e se tornou a segunda mulher da edição a ocupar o posto. Quem será que a peoa vai indicar? Antonio Chahestian/ Record TV

Bia Miranda já teve brigas acaloradas envolvendo muitos peões do Grupo B, principalmente com Pelé Milflows. Bastante entrosada com Deolane, Morango e Pétala, a dançarina sempre recebe conselhos das amigas. Bicampeã da Prova do Fazendeiro, ela foi a primeira mulher do reality a conquistar a coroa caipira Antonio Chahestian/ Record TV

Sempre envolvida nas tretas de A Fazenda 14, Deolane teve uma trajetória agitada no reality. Desde os primeiros dias, a advogada mostrou ser uma pessoa que não leva desaforo para a casa e bateu de frente com Deborah e Shay. Fundadora da “Deolândia”, nome dado ao seu grupo de aliados, ela é muito respeitada pelos amigos e combatida pelo inimigos Antonio Chahestian/ Record TV

Com jeitinho calmo e bem-humorado, Moranguinho conquistou o Grupo A e marcou o reality rural. A passagem da peoa foi completa: teve treta, risadas, amizades, polêmicas e sustos. Já de início, ela mostrou a que veio e foi a causadora da primeira treta entre Deborah e Deolane. Ao longo da edição, a ex-dançarina teve alguns desentendimentos com a advogada, mas, até o momento, a amizade das duas se mantém intacta Antonio Chahestian/ Record TV

Ele que chegou a ficar no muro entre os dois grupos, acabou se tornando alvo do time A por conta de seus comentários polêmicos. Então, Iran se aliou ao Grupo B e cultiva uma linda amizade com Babi, que faz parte do seu time, e também tem fortes laços com André, que é membro da Deolândia. O ator foi parar na sétima Roça, porém, retornou para a sede com o maior número de votos Antonio Chahestian/ Record TV

A trajetória de Kerline foi marcada por romance e algumas tretas. Ela que engatou um “namoro” no reality com Shayan, acabou tendo diversas DRs com o peão, mas quando o iraniano foi expulso, não conteve as lágrimas. A influenciadora protagonizou muitas brigas contra o Grupo A. Além disso, a peoa sempre esteve ao lado de seus amigos e tentou protegê-los a todo custo. Até o momento, ela manteve distância dos temidos banquinhos! Antonio Chahestian/ Record TV

Pelé Milflows mostrou logo de cara que não havia gostado de Bia Miranda e ambos tiveram embates calorosos. O peão foi causador de uma das tretas generalizadas que gerou uma série de punições. Bastante focado em ajudar seus aliados do Grupo B e vencer o reality, o rapper foi Fazendeiro. Porém, a relação com seus amigos mudou quando, após uma festa, ele pediu que Bia Miranda indicasse a amiga Babi para a oitava Roça Antonio Chahestian/ Record TV

Pétala teve uma trajetória marcante, desde a entrada tímida até o desabrochar completo em brigas e discussões emblemáticas! A empresária criou laços fortes de amizade no jogo e mostrou ter muita habilidade em ouvir fofocas. Quase um braço direito de Deolane, a peoa esteve perto da eliminação, mas foi salva pelo público Antonio Chahestian/ Record TV