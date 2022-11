A FAZENDA: “Você se vê em uma guerra”, explica Lucas Santos sobre A Fazenda 14 – A Fazenda

Um dos membros mais atuantes do Grupo A, Lucas Santos deixou o reality rural A Fazenda 14 com uma boa dose de polêmica, que não passou despercebida para Lucas Selfie na Live do Eliminado desta sexta-feira (4).

O ator começou o papo justificando alguns comportamentos e alegou que se sentiu pressionado, pois não tinha noção de como funcionava o jogo.



“A parada é a seguinte, eu nunca participei de um reality, quando eu entrei, fui de cabeça, não tinha noção de que o público era tão fervoroso, a ponto de ter ranço de uma pessoa que está tendo atitudes dentro do jogo que não condizem com o que ela é aqui fora. Não estou dizendo que eu tinha uma máscara, mas no momento eu defendia os meus e aquilo que eu tinha dentro de mim”.









Rivalidade com Deborah Albuquerque



O peão se tornou um dos mais ferrenhos rivais de Deborah Albuquerque na temporada e protagonizou alguns embates com a peoa que fizeram a sede tremer. “Era para desestabilizá-la e fazer a máscara dela cair”, afirmou sobre sua motivação.



Após ser questionado sobre as críticas que fez sobre a maquiagem da atriz, ele foi enfático: “É minha opinião”. Na sequência, Lucas explicou para Selfie que a rixa com Deborah nasceu do incomodo que sentiu com ataques gratuitos que a peoa fazia na sede.



Ele ainda observou que as confusões ficavam mais intensas no confinamento: “Eram brigas de convivência, do jogo. Eu poderia ter agido diferente, me expressado de outra forma”.



O ator aproveitou o momento para se desculpar pelas críticas que fez a Deborah sobre usar remédios: “Falaria totalmente de outra forma”.





Confusões com o Grupo B



Lucas não fugiu dos conflitos ao longo da sua passagem e sempre que teve oportunidade enfrentou o Grupo B, especialmente com Kerline e Ruivinha de Marte. “Você se vê em uma guerra, bateu, tomou”, explicou sobre a convivência na sede.



Ao lembrar do dia em que debochou de Ruivinha durante a delegação de tarefas, ele declarou que nunca teve a intenção de humilhar a digital influencer e que tudo fazia parte de um plano do Grupo A. “Dentro do jogo é isso, a ironia desestabiliza emocionalmente”, justificou.



O ator fez questão de falar que se sentiu prejudicado por Ruivinha na Prova do Fazendeiro — quando a peoa errou algumas questões —, mesmo conseguindo o chapéu de mandachuva do cercado. A conversa não parou por aí e Lucas aproveitou para pedir desculpas para a peoa pela forma como agiu no game.



E para a surpresa dos internautas, ele ainda revelou que mesmo sendo um dos grandes aliados de Deolane no jogo, foi com André com quem desenvolveu uma amizade paternal.



E quem será que leva o grande prêmio para casa? Lucas acredita que Deborah Albuquerque será a grande vencedora da temporada e até vê uma final da peoa ao lado de Deolane e Moranguinho. Mas, ele imagina que a rival leva a melhor por ser estrategista e estar realmente está jogando no reality.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.