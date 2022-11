A fila andou? Jojo Todynho aparece em ‘date’ após fim do casamento

Foto: Wyssbrasil/Divulgação

Semanas após o término do casamento com Lucas Souza, parece que Jojo Todynho já está aberta para encontrar um novo amor. Pelo menos é o que a funkeira deu a entender.

Por meio do perfil no Instagram, a cantora respondeu questionamentos dos fãs e deixou escapar que estaria em um “date”, com pretendente misterioso.

Um seguidor perguntou para Jojo como superar uma separação e a funkeira respondeu: “Date vinho”. Na foto, ela apareceu em um restaurante com o vinho na mesa.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o fim do casamento entre Jojo e Lucas foi revelado no final de outubro, em meio à polêmicas e uma série de desabafos por parte do oficial do exército.

“Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, desabafou ele por meio dos stories do Instagram na época.

“Peço que, antes que o pessoal comece a especular motivos do término, vou falar aqui que eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela [Jojo Todynho]. Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível”, completou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.