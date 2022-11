A GRANDE notícia sobre o Auxílio de R$600 é dada aos brasileiros

O Governo anunciou que realizou a inclusão de 400 mil novos beneficiários do Auxílio Brasil neste mês de novembro. Isso significa um aumento significativo entre os milhares de cidadãos brasileiros que já fazem parte do programa.

A seguir, listamos todas as informações que você precisa saber para consultar se está fazendo parte do novo grupo de beneficiários. Por isso, confira a matéria na íntegra e fique por dentro de tudo!

Novos beneficiários do Auxílio Brasil

A adição de novos beneficiários do Auxílio Brasil já foi confirmada pelo Governo Federal. De acordo com informações divulgadas pelo G1, houve a inclusão de 400 mil famílias no programa apenas neste mês de novembro.

A nova inclusão significa o aumento de 1,89% de beneficiários do programa de distribuição de renda do governo. Assim, o total de beneficiários passa a ser de 21,53 milhões de famílias. Para as contas públicas, o total de repasses somam R$ 13 bilhões.

Nos últimos meses, vários novos beneficiários vem sendo incluídos na lista de beneficiários do Auxílio Brasil. Por isso, se você ainda não fez parte da lista de novembro, poderá ser incluído nos próximos meses caso esteja com todas as informações cadastrais atualizadas.

Valor do Auxílio Brasil em 2022

Inicialmente, o valor do Auxílio Brasil era de R$ 400. No entanto, durante este ano o governo conseguiu incluir um adicional de R$ 200 à parcela dos beneficiários. Dessa forma, todos os beneficiários passaram a receber R$ 600 mensalmente.

No entanto, a medida prevê o pagamento desse valor até dezembro de 2022. Mas vale ressaltar que o governo já estuda meios para manter o valor fixo de R$ 600 para o ano que vem.

No Brasil, o Nordeste é a região com maior número de beneficiários, onde somam 9,91 milhões de famílias contempladas com o benefício. O ranking dos 3 estados com maior número de novos beneficiários são Bahia, Pernambuco e Ceará, respectivamente.

A segunda região com mais pessoas que recebem o benefício é o Sudeste brasileiro, que contempla 1.668 municípios e mais de 6 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira.

Novos beneficiários do Auxílio Brasil: como saber se faço parte?

É muito fácil e simples confirmar se você está entre as 400 mil pessoas que foram incluídas como novos beneficiários do Auxílio Brasil em novembro. Em primeiro lugar, você deverá fazer download do aplicativo Auxílio Brasil no seu celular. Ele está disponível para telefones Android e IOS.

Em seguida, você deverá fazer o login, utilizando o seu CPF e a senha cadastrada. Ao abrir o aplicativo, você poderá conferir todas as suas informações, inclusive se já está fazendo parte do programa Auxílio Brasil e as próximas parcelas que tem a receber.

Para participar do programa, as famílias devem estar cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único). Através dele, o governo consegue ter acesso às informações da família e fazer a sua inclusão no programa. No entanto, a inclusão é realizada de forma automática com base no cruzamento de informações da base de dados do governo.

Calendário Auxílio Brasil novembro de 2022

O pagamento do Auxílio Brasil é realizado de acordo com o último número do NIS de cada beneficiário. Assim, segue um calendário preestabelecido. A seguir, confira o calendário com os pagamentos de novembro de 2022:

Final de NIS 1: 17 de novembro (já pago)

Final de NIS 2: 18 de novembro (já pago)

Final de NIS 3: 21 de novembro (já pago)

Final de NIS 4: 22 de novembro (já pago)

Final de NIS 5: 23 de novembro (já pago)

Final de NIS 6: 24 de novembro

Final de NIS 7: 25 de novembro

Final de NIS 8: 28 de novembro

Final de NIS 9: 29 de novembro

Final de NIS 0: 30 de novembro

Em outubro, o governo anunciou o adiantamento do calendário divulgado para o mês. No entanto, para este mês de novembro não houve anúncio de antecipação. Dessa forma, os pagamentos estão sendo realizados de acordo com o calendário informado.

O governo ainda não divulgou as datas para os pagamentos referente a dezembro. No entanto, a expectativa é que todos os beneficiários recebam antes do final do mês, por conta das comemorações de final de ano.