A Guerra dos Cem Anos: como o assunto pode ser cobrado no vestibular?

A Guerra dos Cem Anos: entenda como o assunto pode ser cobrado no vestibular

O termo “Guerra dos Cem Anos” é utilizado em referência à um conflito que se iniciou no ano de 1337 e terminou no ano de 1453.

Os vestibulares costumam abordar com grande frequência o assunto em questões de história geral, tanto nas primeiras como nas segundas fases das provas.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre a Guerra dos Cem Anos. Vamos conferir!

A Guerra dos Cem Anos: questão de vestibular

(FGV-SP) A Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453), entre franceses e ingleses, teve como consequências principais:

a) a consolidação do poder monárquico na França e a expulsão quase completa dos ingleses do território francês;

b) a consolidação do poder monárquico na Inglaterra e a expulsão quase completa dos franceses do território inglês;

c) a incorporação de parte do território francês pela Inglaterra e o consequente enfraquecimento do poder real na França;

d) a incorporação de parte do território inglês pela França e o consequente enfraquecimento do poder real na Inglaterra;

e) a aliança entre franceses e flamengos e o fim da hegemonia inglesa sobre o comércio europeu.

Análise da questão:

A resposta correta para a questão do vestibular da FGV (Fundação Getúlio Vargas) é a alternativa A.

A Guerra dos Cem Anos possuiu dois protagonistas: a Inglaterra e a França. O candidato deveria ter em mente que os franceses conseguiram expulsar os ingleses do norte do país. Em 1453, um tratado de paz foi assinado, colocando fim à Guerra dos Cem Anos.

Uma das principais consequências do embate foi a formação da monarquia nacional francesa, uma vez que as disputas ao trono francês deixaram de ser alvo da Inglaterra, país que saiu perdedor e enfraquecido da guerra.