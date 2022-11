A MELHOR NOTÍCIA do fim de ano para quem está no Auxílio Brasil

Com a chegada do fim do ano, também se aproxima o último repasse do Auxílio Brasil de 2022. Dessa forma, com o objetivo de proporcionar um melhor aproveitamento do benefício, o Governo Federal decidiu antecipar o pagamento da próxima parcela para as famílias.

A saber, os pagamentos habituais são liberados nos dez últimos dias úteis do mês. No entanto, quando antecipados pelo Governo, os valores são liberados dias antes. De acordo com informações oficiais, a parcela de dezembro será depositada a partir do dia 12 de dezembro.

Auxílio Brasil de R$ 600 antecipado

Primeiramente, é importante salientar que este não é o primeiro adiantamento do Auxílio Brasil, visto que os valores já foram adiantados nos meses de agosto e outubro. No mês de dezembro, as famílias receberão a parcela antecipada no valor de R$ 600.

No entanto, a previsão inicial é de que o benefício volte a ser distribuído no valor habitual de R$ 400 a partir de janeiro de 2023, embora o futuro governo Lula (PT) tenha informado que a pretensão é continuar no valor atual.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Podem receber o Auxílio Brasil:

Pessoas cadastradas no CadÚnico ;

; Pessoas em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105;

Pessoas em situação de pobreza, com renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210;

Pessoas que têm emprego formal e a renda ultrapassa a linha de pobreza, mas podem receber o Auxílio por até dois anos, desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 252 por pessoa.

Calendário do Auxílio Brasil – dezembro

Primeiramente, é importante salientar que no mês de dezembro, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber o valor de até R$ 712,00, visto que o Vale-Gás também será disponibilizado, junto ao calendário do auxílio. Portanto, confira quais são as datas de pagamento:

NIS final 1 – 12 de dezembro;

NIS final 2 – 13 de dezembro;

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro;

NIS final 5 – 16 de dezembro;

NIS final 6 – 19 de dezembro;

NIS final 7 – 20 de dezembro;

NIS final 8 – 21 de dezembro;

NIS final 9 – 22 de dezembro;

NIS final 0 – 23 de dezembro.

Beneficiários do Auxílio Brasil recebem péssima notícia

Milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil podem receber uma má notícia após o pente-fino realizado pelo Ministério da Cidadania. De acordo com informações oficiais, a investigação pode levar ao bloqueio muitos benefícios.

A princípio, estão sendo avaliados os cadastrados dos novos inscritos que fazem parte de famílias unipessoais, ou seja, compostas por uma só pessoa. É importante salientar que nos últimos onze meses, cerca de 5 milhões de famílias foram incluídas na folha de pagamento do Auxílio Brasil. Do total, 3,6 milhões se referem a famílias unipessoais.

De acordo com informações oficiais do Ministério da Cidadania, a análise cadastral será destinada apenas às famílias unipessoais que fizeram a inscrição ou a atualizaram após novembro de 2021, que possuam renda familiar de até meio salário mínimo (ou R$ 606).

“Foi observado um aumento gradativo do número de famílias unipessoais ao longo da história do Cadastro Único, que se intensificou após novembro de 2021, passando de 8.929.623 milhões para 13.912.102 milhões em outubro de 2022”, informa o ministério.

Perda do Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania utiliza o método de desmembramento da família. Dessa forma, realiza a distribuição dos membros familiares em dois ou mais cadastros.

Primeiramente, no momento da inscrição no CadÚnico, todos os membros da família que contribuem com algum rendimento no domicílio devem ser registrados na mesma inscrição. Dessa forma, caso seja comprovado, o desmembramento pode levar ao cancelamento do benefício.

O governo já começou a notificar os beneficiários que se encontram nessa situação. A notificação está sendo enviada por meio do extrato de pagamento do Auxílio Brasil.