A novidade do Nubank que está fazendo todo mundo correr

Instituições financeiras em todo o país oferecem diversas linhas de crédito. O serviço é concedido sobre condições específicas para públicos distintos. Entre as opções disponíveis está o empréstimo do Nubank. Veja como contratar ainda neste mês de novembro.

O banco digital foi criado para facilitar a vida das pessoas com acesso a serviços financeiros. Uma das bandeiras da fintech é justamente a desburocratização de produtos bancários. Em razão disso, o Nubank é o maior banco virtual da América Latina.

Empréstimo do Nubank em novembro

Como mencionado, o Nubank oferece um empréstimo pessoal para seus clientes. Uma das vantagens é a possibilidade de começar a pagar a dívida após 90 dias da contratação. Além disso, a fintech permite que o crédito seja parcelada em até 24 vezes. Também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo.

O serviço, que é oferecido apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é de fácil acesso. Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação.

Como solicitar o empréstimo do Nubank

Por ser um banco digital, todo o processo de solicitação e liberação é feito de forma online, através do aplicativo do Nubank. Antes mesmo de realizar a simulação, é possível conferir a sugestão de crédito da fintech.

Na prática, enquanto está contratando o empréstimo, o usuário consegue visualizar o valor, número de parcelas, juros, entre outros detalhes do serviço. Veja o passo a passo para simular e contratar o crédito a seguir:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

No que se refere ao pagamento do empréstimo pessoal do Nubank, ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento. Caso a quitação não seja realizada na data prevista, é cobrada uma multa fixa de 2%, além dos juros.