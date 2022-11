O planejamento financeiro deve contemplar suas necessidades em longo prazo, dessa forma, a poupança pode ser parte de uma nova maneira de lidar com seus hábitos de compra e consumo.

A poupança como parte do seu planejamento financeiro gradual

A definição de metas é muito importante durante esse processo de planejamento financeiro pessoal. Por isso, é aconselhável uma definição que considere seus objetivos em curto, médio e longo prazo. Contudo, as suas primeiras metas podem ser referentes a mudanças habituais.

Faça mudanças econômicas

Ao realizar uma análise sobre seus hábitos de consumo que podem ser nocivos para o seu planejamento financeiro, o processo de viabilidade uma poupança ocorre de maneira orgânica. Por exemplo, é possível fazer uma poupança apenas com valores economizados, por meio de trocas financeiramente viáveis.

Poupe todos os valores economizados durante o seu processo

Sendo assim, ao trocar o seu cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas, é necessário poupar todos os valores que seriam referentes ao pagamento da anuidade do cartão. Da mesma forma, é possível gerar economia trocando a sua TV a cabo por uma assinatura de streaming, no entanto, a diferença economizada precisa ser poupada.

Visualize o seu processo

Certamente, irá poupar valores irrisórios. No entanto, o foco nesse processo se refere ao fato de que estará visualizando de forma tangível suas mudanças comportamentais, no que tange aos seus hábitos de consumo; o que é muito importante para que modifique a sua relação com o seu fluxo financeiro pessoal.

Portanto, adquira o hábito da poupança na sua rotina de maneira gradual e considere mudanças econômicas. A poupança pode ser parte do seu planejamento, considerando a maneira como irá realizar trocas financeiramente viáveis e como irá questionar seus impulsos de compra.

Conheça o mercado de investimentos

Entretanto, é possível que estude o mercado de investimentos e conheça outras possibilidades para diversificar suas opções. Para quem deseja realizar uma reserva de emergência, por exemplo, o tesouro direto é uma importante opção. Além disso, o certificado de depósito bancário também pode ser uma opção de renda fixa considerável.

Organize suas metas e planeje sua diversificação

No entanto, caso opte pelo mercado de investimentos, faça um planejamento para contemplar essa vertente. Lembre-se de que é necessário que a diversificação ocorra de forma gradual. Sendo assim, é possível obter o hábito da poupança e organizar suas finanças, ainda que o seu fluxo ocorra de maneira não linear.