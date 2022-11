Muitas pessoas se questionam se a psicoterapia pode ajudar com relação ao estresse no trabalho, e a verdade é que o processo terapêutico pode, sim, afetar o dia a dia no trabalho. Isso porque somos seres completos, ou seja, as nossas emoções vividas no trabalho não podem ser “apagadas” de nossa vida pessoal. Sendo assim, quando fazemos psicoterapia, mesmo que seja para resolver algum “problema em casa”, ainda assim estaremos impactando na pessoa que somos no ambiente corporativo.

Desse modo, podemos já responder que, sim, a psicoterapia tem o poder de ajudar com relação ao estresse na rotina laboral. Obviamente, não se trata de um processo milagroso, mas é algo que pode, gradativamente, efetivar resultados interessantes. Quer saber mais sobre eles? Continue lendo este texto!

Como a psicoterapia pode ajudar com relação ao estresse no trabalho?

A psicoterapia pode impactar a nossa vida de diversas formas. Ela nos permite conhecer mais sobre os nossos pontos fortes e fracos, bem como nos ajuda a enxergar novas vias para aqueles problemas que pareciam não ter solução.

São diversas as contribuições da terapia para a nossa saúde mental e para a nossa forma de enxergar o mundo e a vida. No trabalho, não é diferente: podemos usufruir de efeitos construtivos, especialmente relacionados ao estresse da rotina. Veja a seguir algumas das contribuições da psicoterapia:

1. Autoconhecimento

Quando conhecemos melhor as nossas forças e fraquezas, podemos impedir que ocorram determinadas exposições desnecessárias aos agentes estressores. Por exemplo, se você percebe que fica estressado quando um colega deixa tudo para cima da hora, poderá conversar com ele e estabelecer prazos mais equilibrados, que minimizem esses episódios estressantes.

Da mesma forma, o autoconhecimento também ajuda a detectar o estresse e o que está por trás dele, o que pode contribuir para um manejo diário mais efetivo.

2. Impor limites a terceiros

Nem sempre nós temos coragem de dizer não para as outras pessoas, tampouco de impor limites para quem é necessário impor. Porém, com o acompanhamento psicoterapêutico, podemos iniciar um processo no qual vamos descobrindo a nossa própria força interior. Isto é, começamos a aprender a nos posicionar, impondo limites para as atitudes alheias.

Assim, a psicoterapia pode ajudar com relação ao estresse no trabalho provocado por essas atitudes dos outros que “esgotam” o nosso bem-estar.

3. Aprender a delegar e a abrir mão

Aprender a delegar exige uma visão mais desapegada de determinadas atividades que costumamos executar sozinhos. Portanto, a psicoterapia pode ajudar na hora de passarmos algumas tarefas para as outras pessoas, reduzindo a carga de demandas e de estresse da rotina.

4. Fortalecimento da resiliência

Também podemos desenvolver a nossa capacidade de sermos resilientes, especialmente frente às situações que geram estresse e desconforto no dia a dia. Por isso, a psicoterapia pode ajudar com relação ao estresse no trabalho e pode aumentar a nossa qualidade de vida como um todo.

Afinal, quando aprendemos a enfrentar as situações sob um viés mais resiliente, podemos encontrar caminhos mais saudáveis para nós mesmos.

Considere a psicoterapia como uma das ferramentas para mais qualidade de vida e saúde!