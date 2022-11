A Saga Winx’ a após duas temporadas

Foto: Reprodução / Redes sociais

A produção live-action ‘Fate: A Saga Winx’ não irá retornar para o seu terceiro ano. O cancelamento da série foi revelado pelo criador do projeto, Brian Young (responsável por The Vampire Diaries). O showrunner utilizou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para anunciar que a Netflix não vai dar continuidade à produção.

“Essa não é uma boa notícia para se compartilhar, mas a Netflix decidiu não seguir em frente com a terceira temporada de ‘Fate: A Saga Winx’. Isso é especialmente duro porque muitos de vocês amaram essa temporada. É um lado bom de partir o coração, mas um lado bom ainda assim”, escreveu ele no Instagram.

“Estou muito orgulhoso de todos que trabalharam nessa série e de todas as histórias que pudemos contar. Nossa equipe e elenco trabalharam muito duro para criar esse mundo e esses personagens. Sou grato a cada um deles e a todos vocês que assistiram. Foram quatro anos incríveis. Espero que nos vejamos novamente no futuro. Muito amor, Brian”, completou.

‘Fate: A Saga Winx’ acompanha a história de seis fadas populares que devem aprender a controlar seus poderes mágicos frequentando uma escola em um mundo fantástico. Alfea é uma escola situada no Outromundo que tem por objetivo formar as fadas. As duas temporadas estão disponíveis na Netflix.

A série foi inspirada no desenho animado Winx Club. O criador da animação, Iginio Straffi se inspirou em divas do pop e de hollywood para criar as personagens. Musa foi inspirada na atriz Lucy Liu, Flora em Jennifer Lopez, Aisha em Beyoncé, Tecna em Pink, Stella em Cameron Diaz e Bloom em Britney Spears.

