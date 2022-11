5G é a tecnologia da quinta geração de internet móvel que permite maior alcance e velocidade, sendo uma inovação tecnológica.

A tecnologia 5G representa um grande avanço para a cobertura da internet no Brasil

A tecnologia 5G permite uma interconexão rápida e eficiente entre equipamentos e dispositivos, amparando o desenvolvimento de novos produtos através da tecnologia da internet das coisas.

Internet das coisas

Além disso, com a implementação da tecnologia 5G, a hiperconectividade será ampliada, expandindo a capacidade de conexão entre equipamentos domésticos e profissionais. Assim, ampliando a capacidade da internet funcionar em ambientes pessoais e nos escritórios, por exemplo. A internet móvel 5G possibilita maior usabilidade de diversas ferramentas tecnológicas, por isso, representa uma inovação, além da velocidade nos downloads.

Eficiência na transmissão de dados

Um smartphone com a tecnologia 5G, por exemplo, permite um processamento mais rápido. Para a transferência de dados, o 5G economiza até 90% de consumo de energia nos aparelhos, já que a sua capacidade de transmissão é exponencialmente mais elevada do que a tecnologia anterior. Portanto, a tecnologia 5G pode popularizar a internet das coisas, já que permite que equipamentos diversos fiquem conectados na mesma rede, sendo operados de forma remota.

Muito além do wi-fi

Uma rede de wi-fi padrão não possui capacidade para suportar tantas conexões. Por isso, o 5G é mais do que um avanço no que tange a capacidade da internet, é uma nova possibilidade de inovação em várias vertentes, ampliando o mercado de trabalho de profissionais da tecnologia e trazendo novos produtos ao mercado.

Latência

A latência é o grande diferencial da tecnologia 5g para 4G, já que a transferência de dados ocorre em uma velocidade muito maior. Visto que um aparelho 4G pode demorar até 54 MS para realizar um download de um vídeo, ao passo que com o 5G, esse intervalo é de até 2 MS, processando um vídeo de até 20 gigabytes.

O sinal de internet avança pelo Brasil inteiro

No Brasil, a elevação da cobertura da internet em áreas rurais é um ponto muito importante para o avanço do país, já que diversas áreas estão sem sinal no país. Contudo, com a tecnologia 5G, o avanço da internet no Brasil pode ocorrer de forma muito rápida, considerando que a rede 5G permite até um milhão de aparelhos conectados por km.

Um novo mercado de possibilidades

A tecnologia da quinta geração de internet é um avanço em diversas vertentes, considerando tecnologias inovadoras, como o metaverso, abrindo inúmeras possibilidades.