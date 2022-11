Abastecimento de água será interrompido em bairros de Salvador

Foto: Divulgação

Mais de 40 bairros de Salvador terão o serviço de água interrompido pela Embasa na segunda-feira (7), a partir das 8 horas, para manutneção. A previsão é que o serviço seja concluído às 16 horas do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado, de forma gradativa, com plena regularização em até 24 horas após o fim do serviço.

Áreas afetadas: Alto do Coqueirinho, Arenoso, Arraial do Retiro, Bairro da Paz, Barreiras, Brotas, Boca do Rio, Cabula, Cabula VI, Calabetão, Caminho das Árvores, Cosme de Farias, Costa Azul, Curuzu, Doron, Engomadeira, IAPI, Imbuí, Itaigara, Itapuã, Jardim Armação, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Mata Escura, Mussurunga, Narandiba, Novo Horizonte, Patamares, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pituaçu, Pituba, Resgate, Retiro, Saboeiro, Santa Mônica, São Cristóvão, São Gonçalo, Stella Maris, Stiep, Sussuarana, Tancredo Neves e Trobogy.

Até que a situação esteja totalmente regularizada, a Embasa recomenda que se utilize de forma econômica a água armazenada nos reservatórios domiciliares. A interrupção não afetará os imóveis que contam com reservação adequada para satisfazer as necessidades de consumo de seus moradores.

O abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente da empresa: Agência Virtual, APP Embasa e telefone 0800 0555 195. A prioridade de atendimento dos carros-pipa é para hospitais, postos de saúde e escolas.

