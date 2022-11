Abertura do Circuito Penedo de Cinema é marcado pela volta do festival ao antigo Cine São Francisco

Após a solenidade, Festival do Rock de Alagoas é realizado na praça 12 de Abril

Nesta segunda-feira (14), a sétima arte tomou conta da cidade ribeirinha com o Circuito Penedo de Cinema. Em sua 12ª edição, o evento é realizado pela Universidade Federal de Alagoas e pela Secretaria Estadual da Cultura com apoio da Prefeitura de Penedo.

“Penedo tem uma importância enorme com cinema. Esse ano é um ano diferente, reformamos o Cine São Francisco que, além de ser um centro de convenções, é uma casa de cinema. Então, hoje será a primeira vez que esse novo modelo de festival de cinema acontece no tradicional Cinema São Francisco”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes.

O evento abriu com a banda Maestro Júlio Catarina, a orquestra da Associação Monte Pio dos Artistas e em seguida, a exibição do longa metragem Os Primeiros Soldados, com bate-papo com o diretor do filme, Rogério Oliveira.

Para Sergio Onofre, coordenador geral do Circuito Penedo de Cinema, o evento se reveste de muitos significados neste ano. “Além da superação da pandemia e poder fazer um evento 100% presencial, esse é um momento importante, trazendo boas expectativas de cultura e é muito bom estar nesse polo do cinema de Penedo, uma referência nos anos 80 e 90. A gente vinha sonhando em ocupar esse espaço.”

A cerimônia de abertura no agora Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto contou com a presença da atriz Marcélia Cartaxo que participou de filmes como “Mãe”, “Madame Satã”, entre outros, além de novelas como “Velho Chico”, em 2016. “Vocês estão de parabéns por essa conquista. E nós artistas só agradecemos, tivemos grandes cortes na cultura em geral e esse espaço vem acrescentar ao nosso trabalho. Só tenho gratidão”, agradeceu Marcélia.

Além do Circuito Penedo de Cinema, a noite de véspera do feriado nacional contou com o Festival do Rock de Alagoas, com show da renomada banda pernambucana Mundo Livre/SA, Wado Janina Melo, Morcegos e Invisible Control na Praça 12 de Abril.

“O evento traz muito aprendizado e desenvolvimento para todos os participantes, assim como cultura e desenvolvimento econômico” ressaltou Aliny Costa, Secretária de Cultura de Penedo.

O Circuito Penedo é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS); da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Patrocinam o evento o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), a Prefeitura de Penedo e o Sebrae Alagoas. O evento segue até o dia 20 de novembro.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte