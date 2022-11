ACAFE: gabarito preliminar do Vestibular de Verão 2023 está disponível

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) já divulgou a prova e o gabarito preliminar do Vestibular de Verão 2023 para o curso de Medicina. Desse modo, os participantes já podem consultar as respostas preliminares e a prova comentada no site da instituição.

A ACAFE aplicou as provas do Vestibular de Verão de Medicina 2023 na manhã do dia 15 de novembro, última terça-feira. De acordo com a instituição, o índice de abstenção preliminar foi de 7,24%. A prova teve duração de 5 horas.

Houve locais de prova nas seguintes cidades: Blumenau, Brusque, Chapecó, Criciúma, Grande Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra e em Rio do Sul.

Conforme indicado no edital, as provas foram compostas por uma redação e por questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. O tema da prova de redação foi “Reflexos da banalização das cirurgias plásticas”.

As obras literárias cuja leitura foi recomendada pela ACAFE são as seguintes: “Negro”, de Cruz e Souza; “De amor e amizade”, de Clarice Lispector; “Fazenda Modelo”, de Chico Buarque; “O vendedor de passados”, de José Agualusa; e “Pauliceia Desvairada”, de Mário de Andrade.

Ainda de acordo com o edital, estão ofertando vagas nessa seleção realizada pela ACAFE as instituições que compõem a associação. São elas: FURB, UnC, UNESC, UNIDAVI, UNIFEBE, UNIPLAC, UNIVALI, UNIVILLE, UNOCHAPECÓ e UNOESC.

Segundo o cronograma, a ACAFE deve publicar o resultado final do Vestibular de Verão 2023 de Medicina até o dia 7 de dezembro, com a lista de classificados na 1ª chamada e as orientações para as matrículas da primeira convocação.

