ação arrecada brinquedos para instituições na Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

A campanha “Natal do Bem”, da Rede Bahia, começa a arrecadar brinquedos para instituições de caridade em várias cidades da Bahia nesta semana. Este é o quinto ano consecutivo da ação.

Ao longo da campanha, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro e Barreiras terão pontos fixos e drive-thrus para o recebimento das doações.

Nas cidades do interior, a campanha começou nesta segunda (28). Já na capital, as doações podem ser feitas a partir de sexta-feira (2).

A campanha reforça o compromisso da Rede Bahia com a sociedade na missão de colaborar com as diversas demandas da população baiana. Ao longo das edições, mais de 30 mil brinquedos já foram doados em todo estado

Pontos de arrecadação

TV Bahia

Pontos de coleta: Loja de Natal SDB, 3ºpiso, em frente a Track And Fiel, Shopping da Bahia, Salvador

Data: entre 2 e 16 de dezembro

Horário: o mesmo de funcionamento do shopping

Data: entre 2 e 16 de dezembro
Horário: o mesmo de funcionamento do shopping
Drive-thru

Local: estacionamento i1 do Shopping da Bahia

Data: 16 de dezembro de 2022

Horário: 9h às 20h

TV Oeste – Barreiras

Local: Sede da TV Oeste – Rua Marechal Deodoro, 687, Vila Dulce, Barreiras

Data: 28/11 a 16/12

Horário: 8 às 18h

TV Santa Cruz – Itabuna

Local: Sede da TV Santa Cruz – Rua Monstes Claros, n. 26, Bairro de Fátima

Data: 28/11 a 16/12

Horário: 8 às 18h

Data: 28/11 a 16/12
Horário: 8 às 18h
Teixeira de Freitas

Rotary Club – Rua Araguaia- 130 / Bela Vista Teixeira de Freitas

Horário: terça e sexta, das 08h às 16h

Rotary Club – Rua Araguaia- 130 / Bela Vista Teixeira de Freitas
Horário: terça e sexta, das 08h às 16h
Eunápolis

Rotary Club – Av. Princesa Isabel, 903 – Bairro Pequi

Atendimento: sábado, nos dias 03 e 10/12, de 8h às 16h

Rotary Club – Av. Princesa Isabel, 903 – Bairro Pequi
Atendimento: sábado, nos dias 03 e 10/12, de 8h às 16h
Porto Seguro

Unidade Rotary de Porto Seguro na sala do infocentro na Câmara de Vereadores

Endereço: Praça ACM, 30, centro Porto Seguro (8h às 14h)

Unidade Rotary de Porto Seguro na sala do infocentro na Câmara de Vereadores
Endereço: Praça ACM, 30, centro Porto Seguro (8h às 14h)
Itabuna

Local: Rotary Club de Itabuna unidade no Colégio Divina Providência

Endereço: Rua Sóstenes de Miranda, 191, 1and , Centro , Itabuna

Local: Rotary Club de Itabuna unidade no Colégio Divina Providência
Endereço: Rua Sóstenes de Miranda, 191, 1and , Centro , Itabuna
Itabuna – 15° batalhão Itabuna – R. Dois Conjunto Urbis I, 720 – Jardim Primavera, Itabuna – BA, 45603-13015° Batalhão De Polícia Militar.

Itabuna – CPR-SUL – R. Sóstenes Miranda, 193 – Centro, Itabuna – BA, 45600-315. Telefone: (73) 3214-8278.

Itabuna Base Comunitária – R. O, 551 – Nossa Sra. de Fátima, Itabuna – BA, 45604-523. Aberto 24 horas. Telefone: (73) 3211-2614

Itabuna 1ª Cia/Centro – rua Sóstenes de Miranda, 95, Centro.

Itabuna – 3a Cia-PMRua G, S/N, Centro Comercial, Bairro Jardim Grapiúna, Itabuna-BA.

Itabuna – 2ª Cia PM Pça do Pedro Geronimo

Itabuna – 4ª Cia PMRua Rio Branco, final de linha da Califórnia

Coaraci – 5ª CIA PM COARACIendereço: Rua 21 Abril, 20 – Centro – Coaraci, Bahia

Ilhéus – Sede do CPR-S Av. Ferroviária, 315, bairro Iguape, Ilhéus BA

Ilhéus – Sede 68ª CIPM – Dom Bendito Zorzi, nº145, R. dos Carilos – Conquista, Ilhéus – BA

Ilhéus – Sede 69ª CIPM: Caminho 20, s/nº, Bairro Hernane Sá, Zona Sul, Ilhéus-BA

Eunápolis – 7ª CIPM/ Eunápolis – R. Pres. Kenedy, 125 – Centro, Eunápolis – BA

TV São Francisco – Juazeiro

Sede da TV São Francisco – Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 95, Santo Antonio

Data: 28/11 a 16/12

Horário: 8 às 18h

Data: 28/11 a 16/12
Horário: 8 às 18h
JUÁ GARDEN SHOPPING​

LOCAL: JUÁ GARDEN SHOPPING ( Rod. BR 407. 5m 05, nº 5318 – Distrito Industrial – Juazeiro-BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: SEG A SÁB – 10h às 22h | DOM – 12h às 22h​

LOCAL: JUÁ GARDEN SHOPPING ( Rod. BR 407. 5m 05, nº 5318 – Distrito Industrial – Juazeiro-BA)​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: SEG A SÁB – 10h às 22h | DOM – 12h às 22h​
POLÍCIA MILITAR​

LOCAL: 6º BPM (Rua General Osório, Nº 14, Centro, Senhor Do Bonfim – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

LOCAL: 6º BPM (Rua General Osório, Nº 14, Centro, Senhor Do Bonfim – BA)​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 20° BPM (Rua Da Providência – Perpétuo Socorro, Paulo Afonso – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 24ª CIPM (Av. Lomanto Júnior, 8611 – Índios, Jacobina – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
​LOCAL: 25ª CIPM (Q. ES, LOTE 20-24, Centro, Casa Nova – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 45ª CIPM (Avenida Ulisses Guimarâes, Nº 269, Centro, Curaçá – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 54ª CIPM (Rua da Orquídeas, S/N, Bosque das Mabngueiras, Campo Formoso – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 73ª CIPM (Travessa São Miguel, SN, Santo Antonio, Juazeiro – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
​LOCAL: 74ª CIPM (Quadra Dezesseis – João Paulo II, Juazeiro – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 75ª CIPM (Rua Aracaju, Nº 23 A, Dom Tomaz, Juazeiro – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 76ª CIPM (Rua Imperatriz – Padre Vicente, Juazeiro – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 91ª CIPM (Rodovia Lomanto Júnior, Nº 595, Planaltino, Capim Grosso – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: 96ª CIPM (Avenida Paulo Afonso, S/N, São Francisco, Sobradinho – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
LOCAL: CIPT/N – RONDESP (Travessa Deocleciano Rabelo de Araújo, S/N, Santo Antonio, Juazeiro – BA)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 18h​

DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 18h​
ÓRGÃOS LIGADOS A PREFEITURA DE JUAZEIRO

LOCAL: SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade)​

ENDEREÇO: Praça Imaculada Conceição, s/n – Centro – Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h

ENDEREÇO: Praça Imaculada Conceição, s/n – Centro – Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h
LOCAL: SAAE (Serviço de Água e Saneamento Ambiental)​

ENDEREÇO: Rua José Petitinga, n° 557 – Centro -Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h​

ENDEREÇO: Rua José Petitinga, n° 557 – Centro -Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h​
LOCAL: SEAD (Secretaria de Administração)​

ENDEREÇO: Praça Barão do Rio Branco, nº 01 – Centro – Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h​

ENDEREÇO: Praça Barão do Rio Branco, nº 01 – Centro – Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h​
LOCAL: SEDUC (Secretaria de Educação e Juventude)​

ENDEREÇO: Rua Antônio Pedro, n 139 – Centro – Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h

ENDEREÇO: Rua Antônio Pedro, n 139 – Centro – Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h
LOCAL: ADEAP (Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária)​

ENDEREÇO: Rua Antônio Cursino, nº 08 – Centro – Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h​

ENDEREÇO: Rua Antônio Cursino, nº 08 – Centro – Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h​
LOCAL: Paço Municipal​

ENDEREÇO: Praça Barão do Rio Branco, s/n – Centro – Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h​

ENDEREÇO: Praça Barão do Rio Branco, s/n – Centro – Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h​
LOCAL: AMA (Autarquia Municipal de Abastecimento)​

ENDEREÇO: Rodovia Lomanto Júnior, s/n – Km 5 – Centro – Juazeiro-BA​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 14h

ENDEREÇO: Rodovia Lomanto Júnior, s/n – Km 5 – Centro – Juazeiro-BA​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 14h
RESTAURANTES RIO CENTER

LOCAL: Rio Center Juazeiro

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Saraiva, 32 – Centro – Juazeiro (Calçadão)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 16h​

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Saraiva, 32 – Centro – Juazeiro (Calçadão)​
DATA: 28/11 A 16/12​
HORÁRIO: 8h às 16h​
LOCAL: Rio Center Grill​

ENDEREÇO: Rua Raul Alves – Santo Antônio – Juazeiro-BA (ao lado da AABB)​

DATA: 28/11 A 16/12​

HORÁRIO: 8h às 16h

TV Subaé – Feira de Santana

LOCAL: TV Subaé​ – Avenida Presidente Dutra, 1031, Centro

DATA: 28/11 a 20/12/22​

HORÁRIO: 08 às 17h (segunda a sexta)​

DATA: 28/11 a 20/12/22​
HORÁRIO: 08 às 17h (segunda a sexta)​
LOCAL: Boulevard Shopping (entrada do Multiplace)​

DATA: 28/11 a 20/12/22​

HORÁRIO: 9 às 22h (segunda a sábado) e 14 às 20h (domingo)​

DATA: 28/11 a 20/12/22​
HORÁRIO: 9 às 22h (segunda a sábado) e 14 às 20h (domingo)​
​LOCAL: Unifan (Centro Universitário Nobre)​

DATA: 28/11 a 20/12/22​

HORÁRIO: 8 às 22h​

DATA: 28/11 a 20/12/22​
HORÁRIO: 8 às 22h​
LOCAL: todas as lojas do Corujão​

DATA: 28/11 a 20/12/22​

HORÁRIO: conforme horário de funcionamento das lojas (as de bairros tem horário diferente das lojas do centro)

DATA: 28/11 a 20/12/22​
HORÁRIO: conforme horário de funcionamento das lojas (as de bairros tem horário diferente das lojas do centro)
DRIVE-THRU​

LOCAL: Praça do Fórum (Centro)​

DATA: 16/12/22​

HORÁRIO: 7h às 16h

TV Sudoeste – Vitória da Conquista

LOCAL: TV Sudoeste​

Rua dos Fonsecas, 143, Centro​

DATA: 28/11 a 15/12/22​

HORÁRIO: 8h às 17h (segunda a sexta)​

Rua dos Fonsecas, 143, Centro​
DATA: 28/11 a 15/12/22​
HORÁRIO: 8h às 17h (segunda a sexta)​
LOCAL: Pel Construtora​

Av. Bartolomeu de Gusmão, 555 – Bairro Recreio ​

DATA: 28/11 a 15/12/22​

HORÁRIO: 8h às 17h (segunda a sexta) / 8h às 12h (sábado)

Av. Bartolomeu de Gusmão, 555 – Bairro Recreio ​
DATA: 28/11 a 15/12/22​
HORÁRIO: 8h às 17h (segunda a sexta) / 8h às 12h (sábado)
LOCAL: HENET​

Av. Deraldo Mendes, 426, Bairro Brasil​

DATA: 28/11 a 15/12/22​

HORÁRIO: 8 às 18h (segunda a sexta) / 8h às 12h (sábado)​

Av. Deraldo Mendes, 426, Bairro Brasil​
DATA: 28/11 a 15/12/22​
HORÁRIO: 8 às 18h (segunda a sexta) / 8h às 12h (sábado)​
LOCAL: Labo – Laboratório Oliveira​

Unidade Av. Ascendino Melo, 217 – Centro​

DATA: 28/11 a 15/12/22​

HORÁRIO: 7h às 12h (segunda a segunda, incluindo domingos e feriados)

Unidade Av. Ascendino Melo, 217 – Centro​
DATA: 28/11 a 15/12/22​
HORÁRIO: 7h às 12h (segunda a segunda, incluindo domingos e feriados)
LOCAL: Shopping Conquista Sul​

Av. Juracy Magalhães, 3340 – Bairro Felicia​

DATA: 28/11 a 15/12/22​

HORÁRIO: 10h às 22h (segunda a sexta) / 10h às 20h (sábado e domingo)​

Av. Juracy Magalhães, 3340 – Bairro Felicia​
DATA: 28/11 a 15/12/22​
HORÁRIO: 10h às 22h (segunda a sexta) / 10h às 20h (sábado e domingo)​
Polícia Militar​

Todas as Unidades da PM em Vitória da Conquista​

DATA: 28/11 a 15/12/22​

HORÁRIO: 8h às 18h (segunda a sábado)

Todas as Unidades da PM em Vitória da Conquista​
DATA: 28/11 a 15/12/22​
HORÁRIO: 8h às 18h (segunda a sábado)
DRIVE-THRU​

LOCAL: Av. Olívia Flores, em frente ao Posto da Polícia Militar​

DATA: 16/12/2022​

HORÁRIO: das 8h às 18h

