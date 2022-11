Ação oferece serviços no AFROPUNK Bahia 2022

Foto: Divulgação

Uma ação realizada pelo Governo do Estado irá oferecer diversos serviços durante o AFROPUNK Bahia 2022, no sábado (26) e domingo (27). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24). O evento será realizado no Parque de Exposições, em Salvador.

De acordo com o Governo, um espaço ficará instalado logo após a entrada do evento. Entre os atendimento oferecidos, estão elementos da ancestralidade, maquiagem e pinturas étnicas, além de serviços do entretenimento digital.

Entre os artistas que se apresentarão no evento, estão nomes como Ludmilla, Emicida, A Dama, MC Carol, Baco Exu do Blues, Liniker, Black Pantera, Àttooxxá, Karol Conká, Psirico, Mart’Nália, Larissa Luz, N.I.N.A, Baile Favellê, Margareth Menezes, Dawer x Damper e Masego.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. O festival ganhará um especial na TV Globo. De casa, quem não ir ao evento, vai poder conferir um compacto com os melhores momentos da festa.

