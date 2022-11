Ação oferece talk show, desfile e oficina de turbantes em Salvador

Foto: Divulgação

Em celebração ao Novembro Negro, mês dedicado à consciência negra, uma ação irá oferecer uma programação gratuita com foco na beleza negra, empoderamento e inclusão, na próxima quarta-feira (23), em Salvador. O evento será realizado no Shopping Bela Vista.

Ao longo do dia, serão diversas atividades para o público, como o talk show com o tema Estética Negra, o desfile do Projeto Jovens Periféricos,a Oficina de Trancistas, com Iandra Dórea, e a Oficina de Turbantes, com Negra Lu.

As primeiras ações do dia serão as oficinas de Trancistas, com Iandra Dórea, e de Turbantes, com Negra Lu. As duas atividades acontecerão na Bel Cosméticos, localizada no piso L1 – Asa Sul, das 14h às 17h. Em seguida, terá início o desfile comandado pelo Projeto Jovens Periféricos, que acontecerá na Praça de Alimentação (piso L2) a partir das 18h.

O Instituto Jovens Periféricos é um projeto social criado por Jadison dos Santos Palma, morador do bairro de Fazenda Coutos 3, com o intuito de mudar a vida de diversos jovens das periferias de Salvador e regiões. Com cerca de 350 alunos atualmente, o projeto foca em melhorias e crescimento de cada um, desenvolvendo oficinas de moda, teatro, música, canto, estudos literários, inglês, dentre outros.

E o dia se encerrará com um animado Talk Show no palco da Praça de Alimentação, das 18h às 20h, com o tema: Estética Negra e os convidados Naira Gomes, Líder da Marcha do Empoderamento Crespo; Renata Deiró, Presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB-BA e Coordenadora de Inclusão e Diversidade da OAB; Capitã Thais Trindade, NAFRO, Escritora, Palestrante e Professora; e Pedro Martins, Locutor e Diretor e Produtor da NORDESTeuSOU.

Além do shopping, a ação é uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Movimento Marcha do Empoderamento Crespo.

Conheça melhor os convidados:

Naira Gomes (@nairagomescrespa) – Cofundadora da Marcha do Empoderamento Crespo, Parte do fórum Marielles e das Mahins – reorganização de mulheres negras, Participante da comissão dos Direitos das Mulheres na Assembleia Legislativa da Bahia; Antropóloga e pesquisadora, já foi considerada uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil pela Ong Think Olga.

Maíra Vida (@mairavida.adv) – Advogada, professora e pesquisadora em direitos humanos com eixo centrado em relações raciais, gênero e liberdade religiosa, integrante do Jurídico da Coalizão Negra por Direitos, Coordenadora do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela/Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Presidenta da Comissão Especial de Combate à Intolerância Religiosa da OAB/BA.

Renata Deiró (@renatadeiro) – Advogada, Presidenta da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB/BA, especialista no atendimento a mulheres no direito de família e violência doméstica e familiar com perspectiva de gênero.

Rose Hapuque (@rosehapuque) – Cientista Social e Criadora de conteúdo. Em suas redes, fala de afrohair, autoestima e beleza.

Pedro Martins (@pedromartins.24) – Locutor, Diretor e Produtor da NORDESTEUSOU, mídia que tem o intuito de desconstruir o paradigma lançado na comunidade do Nordeste de Amaralina reunindo informações sobre esporte, lazer, cultura e entretenimento.

