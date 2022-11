‘Acho cafona’, diz Rita Lee sobre título de ‘Rainha do Rock’

Foto: Guilherme Samora / Divulgação

Ícone da música brasileira, Rita Lee, de 74 anos, que recentemente se curou de um câncer no pulmão, revelou não gostar do título de “Rainha do Rock” que tanto ouve falar.

Capa digital da Rolling Stone Brasil, a cantora revelou em entrevista para a revista que acha o termo cafona. “Gosto mais de ser chamada de ‘padroeira da liberdade’ do que ‘rainha do rock’, que acho um tanto cafona”, contou Rita Lee.

Em outro trecho da entrevista, que será divulgada na íntegra na próxima semana, ela revelou qual o LP favorito da carreira.

“Um disco meu que tenho carinho é o “Todas as mulheres do mundo” [esta é uma faixa do disco “Rita Lee“, lançado em 1993]. Ele não foi trabalhado na época, mas tem músicas que eu gostei muito de ter feito, como “Menopower”, “Filho Meu”, umas e outras mais que agora me escapam da memória”, contou.

Vale lembrar que Rita Lee será homenageada na edição do Grammy Latino que acontece na noite desta quinta-feira (17). Ela receberá o Prêmio de Excelência Musical, por sua contribuição para a indústria fonográfica.

