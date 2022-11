Acidente entre ônibus com romeiros de Penedo e Piaçabuçu deixa vítimas

De acordo com informações preliminares, dois ônibus com romeiros de Piaçabuçu e Penedo, que iam sentido Juazeiro, se envolveram em um acidente grave nas primeiras horas desta quarta-feira (02) na BR-316, entre os municípios pernambucanos de Floresta e Petrolândia, no Sertão de Itaparica. Os primeiros levantamentos dão conta que duas pessoas morreram e um motorista está preso às ferragens de um dos veículos, mas as informações não são oficiais.

De acordo com um site local, várias pessoas ficaram feridas e até agora, pelo menos duas mortes foram contabilizadas. Segundo o Major Wamberg, do Corpo de Bombeiros de Serra Talhada, equipes de socorro foram até o local para dar apoio e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também foi acionado.

Informações do Corpo de Bombeiros, em conversa com o site Farol de Notícias, o choque foi entre dois ônibus que transportavam romeiros. Várias pessoas ficaram presas nas ferragens. O acidente ocorreu nas proximidade do canal da transposição. As primeiras informações é que um dos veículos teria batido na traseira do outro.

Um vídeo foi gravado momento após o ocorrido e mostrou a situação dos ônibus.

Fotos também mostram o estraga dos veículos e os primeiros atendimentos no local:

A Prefeitura de Penedo informou que já está colhendo todas as informações diretamente com o hospital que está recebendo às vítimas do acidente, e os residentes de Penedo terão toda a assistência possível pelas secretarias de Saúde e Assistência Social do município penedense.