Acidente entre três carretas e ônibus deixa 10 feridos na Chapada Diamantina

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao menos 10 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carretas e um ônibus no km 322 da BR-242, na manhã deste sábado (5), no entroncamento de ligação entre as cidades de Andaraí e Wagner, na Chapada Diamantina. Duas pessoas estão em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h e a pista precisou ser interditada. Os 10 feridos estavam no ônibus, 9 passageiros e o motorista do veículo.

Ainda segundo a PRF, o motorista do ônibus e um dos passageiros, que estava sentado na primeira poltrona, foram levados em estado grave para um hospital na cidade de Wagner. Não informação sobre o estado de saúde dos outros passageiros.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ônibus, que operava em linha de turismo, saiu de Salvador em direção ao município de Seabra, onde o grupo passaria o final de semana. Imagens foram registradas por pedestres e motoristas que passaram no local.

É possível nas imagens que o caminhão aparece tombado no meio da pista, enquanto o ônibus bateu no acostamento e danificou a frente.

