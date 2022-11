Acidente na Av. Luís Eduardo Magalhães deixa carro destruído

Foto: Reprodução/ TV Bahia

Um homem ficou ferido em estado grave após sofrer um acidente no túnel da Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (2).

O condutor perdeu o controle da direção do carro e bateu na parede do túnel. De acordo com informações preliminares, a vítima ficou presa às ferragens do veículo e foi resgatada inconsciente pelo Corpo de Bombeiros.

Ao iBahia, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), informou que o veículo subiu na rampa lateral do túnel e caiu de uma altura considerável no sentido San Martin.

Foto: Reprodução/ TV Bahia

O carro ficou completamente destruído e parte do motor ficou na pista. O veículo foi removido do local e a pista passou por uma limpeza feita por equipes da Limpurb para remover os destroços que ficaram espalhados pela pista.

Dentro do automóvel foi encontrado um andador. Segundo a Transalvador, a vítima foi encaminhada para o HGE, sem mais informações sobre seu estado de saúde. A pista foi liberada após a limpeza e a remoção do veículo.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.