O programa Fala Bahia agora está no Youtube! Sob o comando do comunicador Emmerson José, o novo formato do programa tem novos quadros e segue com transmissão simultânea na Bahia FM (88,7).

Perdeu o Fala Bahia desta quinta? Assista acima!

Siga aqui o canal do Fala Bahia no Youtube, inscreva-se e dê seu like!

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.