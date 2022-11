Acústico MTV volta a ser gravado; Manu Gavassi será a 1ª atração

Foto: Reprodução/ YouTube

A cantora Manu Gavassi será a responsável por retomar o projeto ‘Acústico MTV’, grande sucesso da emissora musical.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a ex-BBB fará uma edição especial interpretando música do clássico álbum de Rita Lee, ‘Fruto Proibido’ (1975).

O show será gravado nesta terça-feira (1) em São Paulo em um evento exclusivo para convidados. Segundo a colunista, executivos da Paramount+ vieram de Miami (EUA) e Madri (Espanha) para acompanhar a gravação.

A expectativa é de que o projeto, produzido pela F/Simas, vá ao ar tanto na MTV quanto na Paramount+ ainda este ano.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.