Adaptação do livro ‘Lilo Lilo Crocodilo’ chega aos cinemas

Foto: Divulgação

Chegou aos cinemas, no último dia 2 de novembro, a adaptação cinematográfica do livro homônimo “Lilo Lilo Crocodilo’.

O filme acompanha as aventuras do crocodilo Lyle, que mora em uma casa vitoriana em Nova Iorque com a família Primm. Juntos, o grupo vive altas aventuras na cidade grande.

Dirigido por Will Speck e Josh Gordon, o elenco é composto por Contance Wu, conhecida pelo filme “As Golpistas”, Scoot McNairy, Javier Bardem, Brett Gelman e o pequeno Winslow Fegley. A surpresa fica por conta do cantor Shawn Mendes, que dubla a voz do crocodilo Lyle na versão original.

O filme é ideal para a família, em especial para os pequenos e promete ser uma boa dose de diversão. Em Salvador, “Lilo Lilo Crocodilo” está sendo exibido no Cinépolis Bela Vista, UCI Orient Shopping Barra, UCI Orient Paralela, UCI Orient Shopping da Bahia, e Cinépolis, no Salvador Norte Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos online ou nas bilheterias dos cinemas.

Veja o trailer:

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.