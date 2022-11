Adeus Twitter? Koo ganha 1 milhão de usuários com chegada dos brasileiros na plataforma

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parece que uma parte dos brasileiros já começaram a migrar para uma nova rede social, após a crise do Twitter. O aplicativo indiano Koo, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil e no mundo na sexta-feira (18), ganhou 1 milhão de usuários com a chegada dos brasileiros.

Ao Extra, um dos criadores da plataforma, o CEO Aprameya Radhakrishna contou que até o começo da sexta tinha apenas 2 mil brasileiros, mas atingiu a marca de 1 milhão em algumas horas do mesmo dia. Isso fez com o país saltasse da 75ª para a segunda posição na lista dos países com mais usuários únicos vitalícios.

O aplicativo começou a viralizar como uma alternativa ao Twitter, que vive uma crise de incertezas após a plataforma ser comprada pelo bilionário Elon Musk. No Brasil, o Koo rapidamente virou não só um aplicativo, mas fonte de diversos memes por causa do nome diferente e de duplo sentido no país.

Os fundadores explicaram que o nome é uma referência ao som produzido pelo passarinho amarelo que ilustra a logomarca da empresa.

Além disso, desde que os brasileiros chegaram na plataforma, a conta do Koo no Twitter começou a fazer diversas publicações em português, agradecendo o carinho das pessoas e afirmando estar trabalhando para trazer melhorias ao aplicativo.

