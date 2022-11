Adolescente é principal suspeito de matar empresário na Bahia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos é considerado o principal suspeito de matar o empresário Israel Quirino dos Santos, de 50 anos. O crime aconteceu em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no sábado (12). A Polícia Civil informou, em nota, que o jovem se apresentou à polícia na segunda-feira (14), acompanhado de um advogado.

Ele confessou o crime na Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis. O coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno, disse que a morte do empresário aconteceu durante uma discussão. “Ele é ex-funcionário da vítima e informou que foi ao local cobrar um valor que o empresário lhe devia, quando usou uma marreta que encontrou no imóvel”, detalhou.

O corpo da vítima foi encontrado dentro do própro estabelecimento, localizado no bairro Dinah Borges, na madrugada do domingo (13). O adolescente foi identificado por investigadores, que analisaram imagens transmitidas pela vítima via chamada de vídeo com a esposa.

O Inquérito Policial será concluído e remetido ao Ministério Público Estadual (MP-BA), para embasar a representação pelo ato infracional, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis.

Os familiares do empresário afirmaram que ele sofria ameaças de um ex-funcionário por uma suposta dívida trabalhista. Após a perícia, foi constatado que o empresário morreu de traumatismo craniano, depois de sofrer pancadas na cabeça. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e apreendeu objetos que ajudaram na apuração do caso.

Israel Quirino dos Santos estava à frente de uma empresa de comunicação visual localizada na rua Ivan Moura, em Eunápolis, quando os vizinhos ouviram uma discussão por volta das 23h30. No local são prestados serviços como personalização de tapetes, toldos e portões.

O corpo da vítima foi encontrado por familiares cerca de quatro horas depois. Os parentes estranharam a ausência do empresário em um compromisso, que o mesmo tinha com as filhas. Ele deixou esposa e três filhas de 16, 20 e 24 anos.

O corpo de Israel foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) no domingo e o enterro foi realizado a tarde desta segunda, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Juca Rosa.

