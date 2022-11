Afastada do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga passa por cirurgia

Foto: Reprodução/TV Globo

Antes de se afastar do “Mais Você” para aproveitar as férias, além do período em que o programa sai do ar por conta da Copa do Mundo, Ana Maria Braga passou por uma cirurgia na perna.

O procedimento foi feito na sexta-feira (11), por conta das dores que a apresentadora sentia desde quando passou por radioterapia durante tratamento contra um câncer.

A informação foi dada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco no A Tarde É Sua e, posteriormente, confirmada pela assessoria de Ana Maria Braga.

No programa desta segunda-feira (14), o apresentador Fabrício Battaglini anunciou que Ana Maria e o Louro José só retornam em 5 de dezembro.

“Gente, já vou dizer. Você está estranhando que a Ana não está aqui? Vamos explicar: na próxima semana, quando vão começar os jogos da Copa do Mundo nas chaves, o Mais Você vai ficar fora do ar porque tem muitas partidas nessa fase da Copa, vão ser quatro jogos por dia”, disse ao lado de Thalita Morete.

Estado de saúde

Segundo informações da assessoria de Ana Maria Braga, a loira passa bem e já está em casa. O comunicado foi enviado para a revista Contigo.

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira. É uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna la do tempo em que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás. Mas foi uma cirurgia programada, muito simples, ela está super bem, já tá de alta, tá em casa”, diz a nota.

