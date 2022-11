AFROPUNK Bahia 2022 anuncia estacionamento para público

Foto: Diulgação

O AFROPUNK Bahia 2022 irá oferecer o serviço de estacionamento para a galera que for curtir o festival de carro ou motocicleta. O anúncio foi feito pelo evento nas redes sociais. O valor cobrado pela vaga será de R$ 25 por veículo.

O festival acontece no sábado (26) e domingo (27), no Parque de Exposições, em Salvador. Serão mais de 30 atrações dividias em 2 palcos. Entre os artistas confirmados estão Liniker, Psirico, Ludmilla, Mart’nália e Baco Exu do Blues.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. O festival ganhará um especial na TV Globo. De casa, quem não ir ao evento, vai poder conferir um compacto com os melhores momentos da festa.

