AFROPUNK Bahia 2022 divulga atrações e horários dos shows

Foto: Diulgação

A organização do AFROPUNK Bahia divulgou nesta quarta-feira (23) onde cada atração irá se apresentar e os horários dos shows previstos para este ano. Ao longo dos dois dias de festival, mais de 30 artistas devem agitar a galera em dois palcos, com programação iniciando a partir das 18h.

O evento será realizado no Parque de Exposições, no sábado (26) e domingo (27). Os ingressos estão disponíveis no Sympla. O festival ganhará um especial na TV Globo. De casa, quem não ir ao evento, vai poder conferir um compacto com os melhores momentos da festa.

Confira horários e palcos abaixo

SÁBADO (26)

PALCO AGô

18h – DJ Tamy

19h55 – Baile Favellê

21h25 – Performance Radiante

22h45 – Nic Dias

00h20 – Yan Cloud

02h05 – Paulilo Paredão

03h45 – Paulilo Paredão – After pagodão

PALCO GIRA

19h05 – Black Pantera

20h25 – Margareth Menezes + Banda Didá

21h45 – Liniker

23h15 – Masego

00h50 – Emicida

02h30 – Psirico

DOMINGO (27)

PALCO AGÔ

18h – DJ Tamy

20h05 – Young Piva

21h35 – Performance Radiante

23h – N.I.N.A

00h40 – Rayssa Dias

02h15 – Ministereo Público

PALCO GIRA

19h05 – Martnália + Larissa Luz + Nelson Rufino

20h35 – Dawer X Damper

21h55 – Baco Exu do Blues

23h35 – Ludmilla

01h10 – Attooxxá e Karol Conká

02H50 – A Dama e MC Carol

