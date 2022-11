AFROPUNK terá 20 horas e mais de 30 atrações musicais

Foto: Saulo Brandão/ Afropunk

Em 2022, o festival AFROPUNK chega ainda ainda mais forte, potente e revolucionário. Da quebradeira ao punk, do pop ao samba, serão mais de 20 horas de evento e mais de 30 atrações nacionais e internacionais. Entre eles: Ludmilla, Baco Exu do Blues, Emicida, Psirico, Liniker, Mart’nália, Masego, Dawer x Damper, Margareth Menezes, N.I.N.A, Rayssa Dias, Ministério Público, Black Pantera, Young Piva, Paulilo Paredão, Yan Cloud e mais.

Isso sem contar os encontros imperdíveis como o da banda A Dama com Mc Carol e Attooxxá com Karol Conká. O maior festival de cultura negra do mundo – que ocorre há mais de 15 anos, está marcada para os dias 26 e 27 de novembro. Essa é a 1ª edição completa do evento na América Latina, trazendo uma celebração conectada pela música, moda, beleza, empreendedorismo e pela gastronomia.

Mais do que um evento, este é um movimento que ganha contornos poderosos. Não à toa, ele é pensado para acontecer fora do eixo Rio-SP e em terras soteropolitanas.

INGRESSOS

São três modalidades de ingressos – inteira, meia-entrada e meia-social. Todas disponíveis para todes, tendo valor da meia-entrada incluindo R$ 10,00 – que serão doados para instituições e projetos que impulsionam a construção de novas possibilidades para o povo negro.

Acessos:

Arena – Espaço amplo com frente do palco garantida pra colar com a galera nesse grande movimento que é o AFROPUNK. Nossa arena conta, ainda, com espaço exclusivo para PCD e ativações de marcas.

Lounge – O espaço oferece mais conforto e serviços ampliados, com acesso à frente de palco, espaço para PCD e ativações de marcas.

Ingressos:

Inteira: ingresso que dá acesso apenas ao local determinado no ingresso, sem nenhum tipo de desconto.

Meia entrada: estudante, idosos, trans, professores e PCDs.

Meia entrada: estudante, idosos, trans, professores e PCDs. 50% de desconto no valor do ingresso mediante a apresentação de comprovação (exigida apenas para estudantes, idosos e professores). Têm direito à meia-entrada estudantes de ensino público e particular; pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; professores; pessoas com deficiência; e pessoas trans.

Meia social: ingresso com valor de meia entrada + R$ 10,00 (doados para instituições e projetos que impulsionam a construção de novas possibilidades para o povo negro). No caso do passaporte é cobrado R$ 10,00 por dia. Disponível para todes.

Vendas:

Festival AFROPUNK Bahia

Quando? 26 e 27 de novembro

Horário? 18h – Abertura dos portões | 19h – Início dos shows | 05h – Encerramento

Onde? Parque de Exposições

Quanto? De R$ 90,00 a R$ 720,00

Classificação: 16 anos

*Para estudantes, é obrigatória a apresentação da carteira estudantil.

** O certificado de ciclo vacinal completo será cobrado na entrada (três doses ou duas doses no caso da vacina Johnsons).

***O evento será filmado, gravado e fotografado, a critério do produtor/promotor, para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução ou divulgação em TV, cinema, rádio, internet, publicidade ou qualquer outro veículo de comunicação e nos canais digitais do festival e de seus patrocinadores. Ao comparecer ao evento, você concorda e autoriza o uso gratuito de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, sem limitação territorial e temporal, sem que caracterize uso indevido de imagem ou qualquer outra violação de direitos e sem que deste uso decorra qualquer ônus e/ou indenização.

****Os horários e atrações podem sofrer ajustes sem aviso prévio.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.