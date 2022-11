Alaíde do Feijão é homenageada na Marcha da Consciência Negra

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Foi definida nesta sexta-feira (11) a programação da 43ª Marcha da Consciência Negra Zumbi/Dandara dos Palmares. O evento, que acontece anualmente em Salvador, será realizado no dia 20 de novembro. Nesta edição, diferentemente das outras, a caminhada ocorrerá pela manhã. A homenageada de 2022 é a cozinheira baiana Alaíde do Feijão, que morreu em decorrência de Covid-19 no início do ano.

Em contato com o iBahia, Gilberto Leal, que é coordenador da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), contou que, após reuniões com outras entidades do movimento, ficou estabelecido que a concentração irá acontecer às 10h, no Campo Grande. Em seguida, o grupo deve caminhar, a partir das 10h30, em direção ao restaurante que pertencia a Alaíde, na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho.

No caminho, segundo Gilberto, os participantes da marcha devem fazer ao menos duas paradas. Uma delas será na Piedade, para fazer uma homenagem aos líderes da Revolta dos Búzios – importante movimento de luta pela independência e igualdade racial ocorrida entre os anos de 1798 e 1799 em Salvador. Já a outra será realizada na praça onde localizada a estátua de Zumbi dos Palmares, para reverências, no Pelourinho.

O coordenador da Conen contou que a escolha pela manhã neste ano foi estratégica, por causa da abertura da Copa do Mundo de 2022, que será realizada a partir das 13h (horário de Brasília) também no dia 20. Já a homenagem a Alaíde foi decidida pelo atuação da cozinheira no movimento negro durante a vida, e em visibilidade ao restaurante, que se tornou ponto de encontro do movimento.

