Alcione celebra 50 anos de carreira com show em Lauro de Freitas neste sábado (5)

Foto: Divulgação

Alcione desembarca em Salvador neste sábado para celebrar os 50 anos de carreira. A cantora se apresenta no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, a partir das 21h, com banda especial, mestre sala e porta bandeira da Mangueira.

O show promete passear por toda a carreira de Alcione. No repertório canções como Meu Ébano, Você me vira a cabeça, A loba, Não deixe o samba morrer, Estranha loucura, Depois do prazer, Faz uma loucura por mim, Garoto maroto, Meu vício é você, Nem morta, Além da cama e Juízo final.

A abertura do evento será de Alexandre Leão e o encerramento fica por conta de Jau. Além disso, uma ação do Natal sem Fome vai arrecadar donativo para as doações. No show de Salvador, a apresentação conta também com uma orquestra e diversos elementos cênicos.

Os fãs da artista ainda podem garantir ingressos por meio da Bilheteria Digital, além dos balcões de ingressos e na loja Armazém Convention, localizada no 2º piso do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. O preço varia entre R$120 e R$600.

Carreira

Nascida em São Luís do Maranhão, mas com título de cidadã soteropolitana desde 2014, ganhou o apelido de Marrom desde o início de sua carreira artística. No currículo, os principais palcos do Brasil e do mundo, já tendo cantado em mais de 30 países.

Ao longo de sua carreira, gravou três compactos, 21 LPs, 20 CDs e nove DVDs. Por alguns desses álbuns, ganhou 26 Discos de Ouro, sete de Platina, sendo dois de Platina Duplo, três DVDs de Ouro e um DVD de Platina. Em sua galeria de troféus – com mais de 350 peças.

Possui títulos e honrarias como: Ordem do Rio Branco (a mais alta comenda do Brasil), as Medalhas Pedro Ernesto e Tiradentes, Medalha Juscelino Kubistchek: Personalidade Carioca do Ano 2016 e Título de Cidadã Honorária do Município do Rio de Janeiro, Medalha do Mérito Timbiras, Medalha Manuel Beckman, Medalha Daniel De La Touche e Medalha Luiz Gonzaga.

Vários prêmios importantes da MPB fazem parte de sua coleção, como o Prêmio da Música Brasileira, dos quais ela possui vinte e um, das vinte e nove edições existentes. No ano de 2003 a Marrom foi agraciada com o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba e recebeu na Academia Brasileira de Letras, o Prêmio de Melhor Cantora Popular.

Prêmios internacionais também foram conquistados por Alcione, como: O Pensador de Marfim (concedido pelo governo de Angola), Diplome de Médaille D’or (concedido pela Societé Acadêmique de Arts, Sciences et Lettres de Paris), Extraordinary Contribuition to Brazilian Culture and Positive Image (concedida no 9TH Annual Brazilian International Press Award na Flórida), Personalidade Negra das Artes (concedido pelo Conselho Internacional de Mulheres) e A Voz da América Latina (concedida pela ONU).

Serviço

Show de Alcione 50 anos

Show de abertura Alexandre Leão

Show de fechamento Jau

Local – Armazém Convention

Data – dia 05/11.

Horário de abertura- 20h

