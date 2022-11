ALERTA de TEMPESTADE! Fortes chuvas podem atingir todo o país a partir de HOJE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a previsão é de chuva forte para todas as regiões do país nesta semana. De acordo com o instituto, o alerta é para chuvas entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, e ventos que podem chegar a 100km/h.

Dessa forma, a Defesa Civil alerta aos brasileiros que tenham cuidados redobrados durante as tempestades, visto que o risco de quedas de árvores, descargas elétricas e alagamentos pode aumentar.

Regiões que serão afetadas por tempestades

O instituto informou que mais de 1.000 cidades serão afetadas pela forte chuva nos próximos dias. Confira abaixo algumas regiões que serão atingidas:

Centro Sul Baiano;

Vale São-Franciscano da Bahia;

Sudeste Paraense;

Zona da Mata;

Oeste Maranhense;

Sudeste Piauiense;

Vale do Rio Doce;

Central Espírito-santense;

São Francisco Pernambucano;

Centro-Norte Piauiense;

Noroeste Espírito-santense;

Centro Norte Baiano;

Vale do Mucuri;

Norte de Minas;

Sertões Cearenses;

Nordeste Baiano;

Sul Baiano;

Leste Maranhense;

Sul Espírito-santense;

Oriental do Tocantins;

Jequitinhonha;

Sudoeste Paraense;

Sul Cearense;

Nordeste Mato-grossense;

Norte Goiano;

Sul Maranhense;

Metropolitana de Belo Horizonte;

Metropolitana de Salvador;

Extremo Oeste Baiano;

Centro-Sul Cearense;

Litoral Norte Espírito-santense;

Centro Maranhense;

Sertão Pernambucano;

Noroeste Fluminense;

Leste Goiano;

Norte Fluminense;

Noroeste Cearense;

Noroeste Goiano.

Classificações

Confira a classificação dos alertas de chuvas intensas do Inmet:

Amarelo: ventos entre 40 km/h e 60 km/h

ventos entre 40 km/h e 60 km/h Laranja: ventos entre 60 km/h e 100 km/h

ventos entre 60 km/h e 100 km/h Vermelho: ventos acima de 100 km/h

Veja algumas instruções do Inmet, em períodos de chuvas fortes:

Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Seja como for, em caso de dúvidas, a orientação é buscar ajuda junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Recomendações da Defesa Civil

Alagamentos

Em primeiro lugar, evite contato com as águas;

Não dirija em áreas alagadas;

Evitar pontilhões e pontes submersas;

Por fim, redobre a atenção com as crianças.

Deslizamentos

Fique atento a inclinação de postes e árvores;

Qualquer movimento de terra ou encostas próximo à sua residências;

Aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

Ventos fortes

busque um local abrigado, longe de árvores, placas, postes e outros objetos que possam ser arremessados;

no local abrigado, fique longe de janelas.