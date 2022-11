Alex Sandro tem lesão e não enfrenta Camarões

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O lateral-esquerdo Alex Sandro está fora do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra Camarões, na sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília). O jogador sentiu dores musculares na região do quadril esquerdo na reta final da partida contra a Suíça. Os exames confirmaram uma lesão na região.

“Pedimos um exame de imagem que evidenciou uma lesão muscular no musculo do quadril esquerdo. Ele não terá condições de enfrentar Camarões, segue em tratamento para recuperar o quanto antes”, disse o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Com isso, Alex Telles será titular contra Camarões, jogo que definirá em que posição em que o Brasil se classificará para as oitavas de final.

Com entorses no tornozelo, Neymar e Danilo seguem fora do time titular. “Danilo e Neymar continuam em processo de recuperação, cada um com uma abordagem diferente, porque são lesões diferentes, é importante destacar. O Neymar apresentou episódio de febre que já está controlado, não interfere no processos de recuperação do tornozelo. E hoje a gente passou que os três atletas não estarão disponíveis para o jogo contra Camarões”, completou Lasmar.

