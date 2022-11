Alice Wegmann rememora transtorno alimentar: ‘Dietas restritivas’

Foto: Reprodução / Instagram

Alice Wegmann relembrou detalhes sobre a época em que sofria transtorno alimentar ao conversar com os seguidores na última segunda-feira (28). Nos stories, do Instagram, a atriz descreveu um pouco sobre a sua rotina fitness e o quanto foi falho as tentativas de fazer dietas restritivas ao longo da vida.

“Sim, tenho comido lactose e glúten todo dia agora. Fiz dietas restritivas por muito tempo e nunca funcionou, só intensificava um transtorno alimentar e me fazia ter compulsão. Quando, eu finalmente parei de fazer essas dietas e consegui enfrentar esse transtorno nos últimos anos, meu corpo mudou muito”, escreveu ela.

“Eu antigamente treinava de segunda a sábado (quando era atleta de ginástica artística, eram 7h por dia)… Mas hoje em dia treino menos e ouço bem mais o meu corpo. Descanso quando sinto que preciso e descarrego quando me sinto bem para isso. Melhora meu sono, minha ansiedade, tudo. Não deixo de fazer, mas também não fico obcecada com isso”, completou a atriz.

De amor novo!

A atriz está mais apaixonada do que nunca! Em entrevista recente ao iBahia, a atriz revelou que o coração vai muito bem, obrigado! Acompanhada do novo namorado, o produtor musical, Dudu Borges, a atriz revelou que conheceu o companheiro durante as gravações da série “Rensga Hits”.

“Conheci esse aqui no meu último trabalho. Ele tava fazendo as composições das músicas da série [Rensga Hits], aí entrei no estúdio, me apaixonei, fui lá pra gravar uma música e sai com namorado, apaixonada, perdi tudo”, disse ela.

Dudu Borges já arranjou e produziu músicas para grandes nomes da música brasileira como: Luan Santana, Thiaguinho, Bruno e Marrone, Michel Teló, Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Fábio Jr., entre outros.

Os dois assumiram relacionamento publicamente em janeiro. Na ocasião, a atriz utilizou as redes sociais para se declarar ao produtor. “Eu te amo um dia de cada vez e te amo todos os dias. parabéns dengo, vida longa a nós dois”, escreveu ela no Instagram.

